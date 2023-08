«L'Ukraine avance, même si c'est lentement»

L'Ukraine enregistre des succès sur le front sud. Image: keystone

«L'Ukraine progresse, même si c'est lentement»

La contre-offensive ukrainienne semble enfin avancer. Kiev rencontre de plus en plus de succès et tente d'affaiblir la logistique russe. La situation n'est pas rose pour autant.

Charlotta Siemer / t-online

La situation militaire en Ukraine était récemment dans l'impasse, la contre-offensive de Kiev, planifiée depuis des mois, ne semblait pas vraiment progresser. Mais depuis quelque temps, les annonces de succès plus ou moins importants se multiplient.

Ainsi, dans le sud du pays, l'Ukraine a, selon ses propres indications, repris le village d'Urozhaine, qui était disputé depuis plusieurs jours.

La situation semble donc s'améliorer quelque peu pour l'armée de Kiev, comme l'observent les experts.

«L'Ukraine progresse — même si c'est lentement» Nico Lange

Au cours des deux dernières semaines, l'équilibre de la guerre s'est déplacé en faveur de l'Ukraine, décrypte Nico Lange, expert en sécurité à Munich.

L'expert en sécurité Nico Lange Nico Lange est Senior Fellow de l'initiative de Zeitenwende de la Conférence de Munich sur la sécurité. Il a vécu et travaillé pendant une longue période en Ukraine et en Russie. Il parle couramment l'ukrainien et le russe.

L'Ukraine semble de plus en plus en mesure d'affaiblir la logistique de la Russie. Kiev profite par exemple de la nouvelle destruction du pont de Crimée, car cette liaison avec le continent ukrainien est capitale pour la Russie.

La reconquête est un grand succès

La récente reprise d'une localité du sud du pays constitue un symbole particulièrement important: «Urozhaine est libérée», a annoncé mercredi la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur le service de messages courts Telegram. Les soldats ukrainiens consolident actuellement leurs positions à la périphérie de la localité. L'état-major à Kiev a indiqué dans son rapport matinal que les contre-attaques russes sur la localité située entre Zaporijia et Marioupol avaient été repoussées.

Nico Lange considère lui aussi la reprise d'Urozhaine comme un grand succès. L'armée ukrainienne a «progressé lentement et systématiquement», explique l'expert en sécurité. La Russie aurait subi des pertes extrêmement élevées lors des combats.

Le village se trouve sur la robuste première ligne de défense russe. Les images satellites indiquent qu'il existe une deuxième et une troisième ligne de défense, mais celles-ci ne sont pas aussi fortement occupées que la première, selon notre expert.

L'Ukraine renforce ses troupes dans le nord-est

Dans le nord-est de l'Ukraine, la situation est un peu différente. L'armée russe serait stationnée à sept kilomètres de la ville de Koupiansk, rapportent des observateurs militaires ukrainiens et russes. Les autorités locales ont déjà ordonné l'évacuation des civils autour de la ville.

L'armée ukrainienne renforce la présence de ses troupes dans la zone:

«Des positions ont été renforcées, certaines recommandations méthodologiques ont été données et des réserves ont été déplacées» Serhy Tscherewaty, porte-parole de l'armée

Avec ce déploiement de troupes, Kiev veut empêcher de nouvelles avancées de la Russie, souligne Nico Lange. Koupiansk est un nœud ferroviaire important et joue régulièrement un rôle dans la guerre. Ce n'est que l'année dernière que la localité a été libérée de l'occupation russe lors d'une contre-offensive ukrainienne réussie. Selon les observations de notre expert, la Russie est récemment devenue plus active dans le nord-est de l'Ukraine.

Aux yeux de Nico Lange, l'Ukraine a raison de laisser le monde dans l'ignorance quant à ce qu'elle cherche à obtenir grâce à sa contre-offensive. L'Ukraine semble se concentrer particulièrement sur la destruction de la logistique de la Russie.

«S'ils y parviennent, ils auront plus de succès pour la suite des opérations» Nico Lange

La situation pourrait s'aggraver pour l'Ukraine dans les jours à venir, notamment le long du Danube. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Russie a attaqué par les airs des ports importants à l'embouchure du Danube, à la frontière avec la Roumanie. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 13 drones de combat de conception iranienne ont été abattus au-dessus des régions d'Odessa et de Mykolaïv.

Des entrepôts de céréales dans un port du Danube près d'Odessa: la Russie a attaqué les ports par les airs pendant la nuit. Image: keystone

Pour Nico Lange, le manque de supériorité aérienne de l'Ukraine est un problème majeur pour Kiev. Le pays n'est pas en mesure de mener suffisamment d'attaques aériennes sur le front. Les rares armes antiaériennes à disposition sont nécessaires pour la défense des villes, souligne l'expert. Ce qui n'empêche pas la Russie de les bombarder régulièrement.



