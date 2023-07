Voici à quel point le patrimoine culturel d'Odessa a été détruit

La ville ukrainienne a été la cible de tirs de 19 missiles dans la nuit de samedi à dimanche. Outre les morts et les blessés, des dizaines de monuments historiques ont été endommagés.

La cathédrale de la Transfiguration à Odessa a été à nouveau gravement détruite. La raison en est la poursuite des attaques de l'armée russe sur la ville portuaire de la côte ukrainienne de la mer Noire: Odessa.

«La destruction est énorme, la moitié de la cathédrale n'a maintenant plus de toit» L'archidiacre Andriy Palchuk.

La cathédrale a été construite au 19e siècle. Peu après, elle a été détruite une première fois sur ordre du dirigeant soviétique Joseph Staline. Ce n'est qu'en 1999 que la cathédrale et son église épiscopale ont été reconstruites le plus fidèlement possible à l'original par l'Eglise orthodoxe ukrainienne.

Après de violents bombardements, la cathédrale a de nouveau été fortement endommagée. Et ce, bien que la vieille ville historique ait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco suite à la guerre d'agression russe. L'organisation internationale condamne donc fermement l'attaque russe. Tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky:

«Des missiles contre des villes paisibles, des habitations et une cathédrale... Il n'y a aucune excuse pour le mal russe»

La cathédrale n'est pas le seul site culturel occupé par des missiles russes. Selon l'Unesco, plusieurs musées ont été occupés. L'enlèvement des débris a déjà commencé. La Russie nie avoir attaqué les sites culturels d'Odessa.

Ces images montrent l'ampleur de la destruction:

La cathédrale de la Transfiguration d'Odessa, gravement endommagée, vue du ciel, 23 juillet 2023. Image: keystone

L'intérieur de la cathédrale de la Transfiguration, endommagée par une attaque de missiles, le 23 juillet 2023. Image: keystone

Une femme aide à déblayer les décombres à l'intérieur de la cathédrale de la Transfiguration, 23 juillet 2023. Image: keystone

Un garçon aide à récupérer des objets 23 juillet 2023. Image: keystone

Les débris de l'intérieur jonchent le sol, 23 juillet 2023. Image: keystone

Des gens ramassent les débris de l'intérieur, 23 juillet 2023. Image: keystone

Une autre vue intérieure de la cathédrale de la Transfiguration, 23 juillet 2023. Image: keystone

Des pompiers entrent dans la cathédrale de la Transfiguration, 23 juillet 2023. Image: keystone

Les pompiers évaluent les dégâts, 23 juillet 2023. Image: keystone

Le déblaiement des décombres a déjà commencé, 23 juin 2023. Image: keystone

Outre la cathédrale d'Odessa, un autre monument a été endommagé: la maison des scientifiques (villa du comte Tolstoï). Image: telegram

Il s'agit d'un monument d'importance nationale. Image: telegram

