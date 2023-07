L'agenda secret de Prigojine a fuité: voici ce qu'il révèle

Des hackers ont piraté l'agenda du patron de Wagner. Celui-ci révèle ses nombreuses relations avec des hauts gradés de l'armée russe.

Même si on ne le voyait que rarement en public avant la guerre en Ukraine, Evgueni Prigojine était l'une des personnes les plus influentes du cercle rapproché de Poutine au cours de la dernière décennie. Le chef de la troupe de mercenaires Wagner rencontrait souvent les personnes qui sont aujourd'hui politiquement proches de Poutine. Les entrées de son agenda personnel, que les pirates informatiques ont pu récupérer au début de l'année, le montrent bien.

Le groupe de hackers «Bogatyri» («chevalier» en français) a remis le calendrier aux rédactions de Welt, Politico, Dossier Center et Business Insider au début de l'année. Les dates qui y figurent montrent à quel point le chef de Wagner était connecté au cercle le plus proche de Poutine.

Prigojine a eu 75 rendez-vous avec Ruslan Zalikov au cours des dix dernières années. Depuis 2012, Zalikov est le vice-ministre de la Défense — tout de même le numéro quatre de l'appareil militaire russe.

Selon un article du Business Insider, Prigojine a eu presque autant de rencontres — à savoir 73 — avec le chef de cabinet du bureau exécutif de Poutine, Anton Vaïno.

En outre, Prigojine a souvent rencontré les dirigeants militaires russes. Ainsi, 36 rendez-vous avec le chef de l'état-major général de l'armée russe auraient été notés dans le calendrier. Ce poste est occupé par Valeri Guerassimov, que Prigojine accusait régulièrement, avant la révolte de Wagner, de faire des erreurs tactiques dans la guerre contre l'Ukraine. En outre, il a menacé d'exécuter publiquement Guerassimov si sa troupe de mercenaires prenait le pouvoir en Russie.

33 entrées dans le calendrier concernent des rendez-vous avec Alexeï Dioumine. Ce dernier était autrefois l'un des gardes du corps de Poutine avant de devenir gouverneur de la république russe de Toula. Jusqu'à la rébellion de Prigojine, il était considéré comme un proche allié du chef du Kremlin — mais depuis, ses liens étroits avec Evgueni Prigojine l'ont placé au centre de l'enquête de Poutine.

On trouve d'autres entrées concernant Sergei Sourovikine, qui, au vu de sa brutalité pendant la guerre en Syrie, a été surnommé «Général Armageddon» par ses propres combattants. Actuellement, Sourovikine est assigné à résidence en raison de ses liens avec le groupe Wagner. Son numéro d'identification montre qu'il était un membre important de la troupe de mercenaires. Dans l'agenda de Prigojine, il aurait toutefois été inscrit sous son nom civil.

Ce qui est intéressant dans le rapport sur l'agenda de Prigojine, c'est qu'on n'y trouve presque aucune information sur les rencontres du chef de Wagner avec le président russe Vladimir Poutine. Business Insider explique cela par des noms de code que les gens de Wagner aiment utiliser. Il est donc possible qu'il y ait eu des rencontres entre Poutine et Prigojine, mais selon l'article, il est peu probable qu'elles aient été clairement notées comme telles dans le calendrier.

Peu avant le début de la guerre contre l'Ukraine, l'agenda s'arrête. Il n'existe apparemment aucune information sur ce que Prigojine a fait juste avant l'entrée de l'armée russe en Ukraine.

Depuis le début de la guerre d'agression russe en février 2022, Evgueni Prigojine est apparu de plus en plus sur le devant de la scène. Auparavant, ses mercenaires Wagner ont été engagés officieusement dans la guerre civile syrienne et dans des conflits sur le continent africain — sur de nombreux théâtres d'opérations, ils auraient commis de terribles crimes de guerre. Lors de la guerre contre l'Ukraine, Wagner a recruté des combattants dans les prisons russes et a pu contribuer à l'invasion.

Cependant, depuis le soulèvement de la troupe de mercenaires, qui a vu des véhicules militaires se diriger vers Moscou le 24 juin, Wagner est tombé en disgrâce. Les combattants de Wagner se sont vu proposer de signer des contrats officiels avec le ministère russe de la Défense. Evgueni Prigojine lui-même a dû s'exiler en Biélorussie.

Traduit et adapté par Noëline Flippe