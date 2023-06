Les Ukrainiens progressent: 4 points sur la contre-offensive

Les Ukrainiens progressent-ils? 4 points sur la contre-offensive

Dans le sud du pays, les attaques des soldats ukrainiens contre des localités occupées par la Russie se multiplient. Etat des lieux.

Où se déroule l'offensive?

Actuellement, l'offensive ne se concentre pas en un seul endroit, mais dans plusieurs localités dispersées. Les services de renseignement britanniques ont indiqué, lundi, que les combats se poursuivaient sur plusieurs sections du front.

La majorité des attaques se concentrent dans la région au sud de la ville de Zaporijjia, a confirmé Serhij Kusan, cofondateur et président du «Ukrainian Security and Cooperation Centre» samedi à la BBC. Il n'a, toutefois, pas cité de villes ou de villages concrets pour lesquels les combats ont lieu:

«Ce n'est pas un secret que l'un de notre principal objectif, au sud, est de couper l'ennemi de son approvisionnement en provenance de Russie»

Dans son analyse de dimanche, l'Institue for the Study of War (ISW) a également remarqué que plusieurs colonies et villages avaient été repris par les forces ukrainiennes au cours des dernières 48 heures. L'armée ukrainienne aurait fait des progrès dans la région de Bakhmout.

Les actions offensives ukrainiennes ces dernières 48 heures

Les villages voisins de Makarivka et de Storozheve ainsi que les colonies de Robotyne et de Loutsk sont notamment explicitement désignés comme des gains de territoire.

Que cherchant à faire les Ukrainiens?

Les combats ne ressemblent pas à l'idée que l'on se fait d'une grande offensive comme c'était le cas pour l'opération Cobra du général américain Patton pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple. Dans ce cas-là, tout était centralisé, beaucoup plus coordonné, tout se déroulait en même temps. Une source militaire française a expliqué au Monde: «On ne peut pas comparer cette offensive à d'autres, elle se déroule de manière progressive».

Des soldats ukrainiens progressent dans un bois dans la région de Lougansk. Keystone

Cela s'explique, toutefois, par le fait que l'on se trouve encore dans une «phase de reconnaissance de combat», a déclaré Kusa à la BBC. Cela signifie que les troupes ukrainiennes mènent de petites attaques à plusieurs endroits afin d'évaluer la défense de l'adversaire pour pouvoir ensuite développer une stratégie optimale. Cette stratégie fonctionne bien à certains endroits avec peu de pertes, ailleurs les Russes se battent en retour, selon Kusa.

Ici un village, là une colonie. En effet, les gains de terrain, même s'ils sont faibles, parlent en faveur d'une action jusqu'ici réussie. Toutefois, depuis le début du mois, de plus en plus d'images et de vidéos montrant du matériel de guerre ukrainien détruit apparaissent sur la toile (et notamment sur les canaux Telegram russes).

Dans les discussions Telegram consacrées au conflit, quelqu'un commente:

«Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ont-ils les chars et la force d'aller jusqu'à Melitopol [ville du sud de l'Ukraine]?»

L'avancée de l'Ukraine n'est en effet pas facile: alors que le front a été pratiquement gelé tout l'hiver, la Russie a eu suffisamment de temps pour renforcer ses défenses. De vastes bandes de territoire ont été minées, des barrages antichars ont été érigés et des tranchées ont été creusées.

Cette vidéo montre à quel point les positions russes sont parfois bien aménagées et durcies:

Que disent les Ukrainiens?

Du côté officiel, l'Ukraine est, comme toujours, muette. La grande contre-offensive annoncée il y a un certain temps n'a pas encore été annoncée publiquement. L'agence de presse Reuters a interrogé à ce sujet Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil national de sécurité de l'Ukraine. Celui-ci a indiqué que les «rumeurs» d'une offensive en cours étaient «fantaisistes»:

«Quand nous commencerons la contre-offensive, tout le monde le remarquera. Ils verront»

D'autres instances officielles ukrainiennes ne parlent pas non plus d'une contre-attaque de grande ampleur. Hanna Maylar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, s'est contentée de dire que les forces russes «se défendent activement» autour de la ville d'Orikhiv. Elle a en outre confirmé sur Telegram que la ville de Velyka Novossilka (à 5 km au nord de Makarivka libérée) était actuellement disputée.

La BBC suppose que ces deux villes pourraient être une section de front par laquelle l'Ukraine tentera une percée, en se référant à des «analystes».

Le président Zelensky a, quant à lui, annoncé dimanche au Canada que des contre-attaques étaient en cours le long du front — mais il n'a pas précisé s'il s'agissait d'une grande offensive.

Que disent les Russes?

Du côté russe, l'offensive ukrainienne a définitivement commencé. C'est ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine, vendredi, dans une interview vidéo publiée sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a admis entre-temps de légères pertes de territoire — mais déclare en revanche que d'autres attaques ukrainiennes ont échoué.

Le ministère a ainsi annoncé avoir repoussé huit petites attaques ukrainiennes dans la région d'Avdiivka. En outre, quatre chars Léopard ont déjà été détruits.

Le ministère britannique de la Défense a rapporté, lundi, à ce sujet que le ministre russe de la Défense Choïgou fait publier depuis la semaine dernière de plus en plus de chiffres sur les pertes ukrainiennes, qui sont «certainement» nettement trop élevés. Il souhaiterait ainsi redorer son image auprès de la population russe.

Traduit et adapté par Noëline Flippe