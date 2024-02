En Ukraine, les rumeurs bossent pour Poutine

Volodymyr Zelensky aurait tenté de limoger le très populaire commandant Zaloujny. En vain pour l'instant. La guerre en Ukraine cache-t-elle une bataille au sein du pouvoir?

Patrick Diekmann / t-online

La situation est grave pour l'Ukraine. Les attaques russes redoublent d'intensité, des missiles et des drones kamikazes s'abattent régulièrement sur les agglomérations. Mais en plein hiver, la Russie progresse plutôt lentement, tandis que son adversaire parvient généralement à maintenir ses positions. Pour combien de temps encore? Car pour repousser l'invasion russe, l'Ukraine a besoin de plus de soutien militaire de la part de l'Occident.

Dans ce contexte, les querelles internes entre les hauts fonctionnaires de Kiev ne tombent pas vraiment à pic et le conflit semble s'envenimer de plus en plus. Volodymyr Zelensky aurait ainsi tenté de limoger le chef d'état-major général Valeri Zaloujny, extrêmement populaire auprès des Ukrainiens. La pression des Etats-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que celle de dirigeants militaires, aurait dû pousser le président ukrainien à revenir sur cette décision, estime le Times. En vain.

Mais ce n'est pas tout puisque tant le Guardian, citant des députés de l'opposition, et le New York Times font état d'un projet pour virer le commandant Zaloujny. Une querelle qui fait désormais l'objet de rumeurs.

C'est soudainement le pouvoir de Zelensky qui est remis en question, car on a récemment prêté à Zaloujny des ambitions présidentielles. Information que ce dernier a d'ailleurs toujours niée. L'embrasement de ce conflit interne démontre que le président ukrainien ne fait pas l'unanimité. Une lutte pour le pouvoir semble bel et bien engagée et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine – et une bonne pour Vladimir Poutine.

Plus populaire que Zelensky

Pendant longtemps, Zelensky et le chef d'état-major Zaloujny étaient sur la même longueur d'onde. Leur message? En temps de guerre, politique et armée marchent côte à côte.

Mais depuis quelque temps maintenant, les relations entre les deux hommes se tendent. D'abord à cause de l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023. A 50 ans, Zaloujny, a pris les commandes de l'armée quelques mois seulement avant l'invasion russe de février 2022. Sous ses ordres, les troupes ukrainiennes ont résisté et ont même reconquis des territoires occupés. Plusieurs raisons qui ont fait du commandant quelqu'un d'apprécié par ses soldats et la population.

Devenu le symbole national et international de la lutte pour la liberté après le début de la guerre, Zelensky ne fait malgré tout plus l'unanimité en Ukraine. Bien qu'il n'appartienne à aucun parti et ne se montre que rarement dans les médias, Zaloujny engrange à l'inverse de plus en plus de soutien. Selon un sondage publié en décembre dernier, le militaire passerait devant l'actuel président si les deux hommes devaient se soumettre au verdict des urnes.



Une autre raison centrale de leur dispute actuelle: la stratégie de communication du général. Zaloujny avait affirmé en décembre au journal britannique The Economist que la guerre se trouvait dans une impasse. Zelensky l'avait alors réprimandé publiquement. Auparavant, le président ukrainien avait déclaré que son pays avait besoin de nouveaux succès chaque jour. Une contradiction avec les propos de son général.

Dispute au sommet

«Zelensky semble voir en Zaloujny un concurrent politique. Du moins, le chef d'état-major s'exprime trop en public pour le président ukrainien», explique Andreas Umland, analyste au Centre d'études d'Europe de l'est de Stockholm.

«En effet, la stratégie de communication de Zaloujny est inhabituelle pour un chef d'état-major qui a en fait une fonction d'exécution» Andreas Umland

Mais les tensions ne surprennent pas l'analyste, en Ukraine depuis 20 ans. «La dispute entre les dirigeants politiques et militaires a commencé en même temps que la guerre en 2022. Mais l'opinion publique n'en parle généralement pas», explique le spécialiste.

«Les différends entre Zelensky et son état-major sont indéniables. Mais au sein de ce dernier, tout le monde n'est pas satisfait de Zaloujny» Andreas Umland

Une situation qui n'étonne pas l'expert. «Kiev a des ressources financières et militaires limitées dans cette guerre, et il y a des désaccords sur la manière la plus efficace de les utiliser. De plus, la contre-offensive ukrainienne de l'année dernière n'a pas eu le succès escompté».

Décisions difficiles

Le commandement ukrainien doit clairement prendre des décisions difficiles, privilégiant le renfort de certaines sections du front au détriment d'autres. Il faut parfois choisir d'abandonner des villes ou d'allouer des moyens financiers. Il n'est pas surprenant qu'en situation de guerre, les avis divergent, y compris entre les dirigeants politiques et militaires. Cela devient néanmoins contre-productif pour le pays que ces conflits fassent la une des journaux.

En prenant ainsi la parole, Zaloujny voulait donner une évaluation réaliste de la situation. Il cherchait aussi à obtenir un soutien supplémentaire et différent de l'Occident. Problème: «Cela n'a visiblement pas été convenu avec Zelensky», explique l'expert. De tels conflits sont «fréquents» dans le pays, même en temps de paix.

«Mais on ignore dans le fond si Zelensky voulait vraiment destituer Zaloujny. Je serais également très prudent à ce sujet. Les informations pourraient aussi avoir été diffusées et amplifiées par le camp de l'opposition»

Et pour cause. Alors que Zelensky se situe plutôt au centre de l'échiquier politique, les critiques émanant du bloc du parti conservateur de droite Solidarité européenne se multiplient. Le bloc organisé autour de l'ancien président Petro Porochenko défend une attitude intransigeante vis-à-vis de la Russie, un renforcement des liens avec l'Union européenne et soutient le général Zaloujny.

Petro Porochenko, en 2018. Image: imago stock&people

L'intervention de Klitschko renforce le récit de Poutine

Il faut ajouter à cela des déclarations récentes du maire de Kiev dans les médias allemands. L'ancien champion du monde de boxe a, une fois encore, vivement critiqué Volodymyr Zelensky dans une interview accordée, mercredi, à la chaîne ARD. Il y a mis en garde contre une «tendance dangereuse» à l'autoritarisme. Il a averti:

«Nous sommes en train de perdre nos valeurs démocratiques»

Une allusion à la mise en place par le gouvernement d'une administration militaire dans des villes comme Kiev ou Rivne – malgré leur éloignement du front. Et Klitschko de poursuivre: «Nous devons rester démocratiques». Sinon, la différence entre l'Ukraine et la Russie «s'amenuisera».

Ces attaques sont d'une force inhabituelle. Face à la caméra, Klitschko est allé jusqu'à brandir une photo de Zaloujny accrochée dans son bureau. Andreas Umland y voit une motivation avant tout politique et relativise un éventuel risque pour la démocratie.

«Klitschko est proche du camp du parti d'opposition Solidarité européenne. Cette intervention dans les médias allemands me paraît injustifiée. Ce n'est pas bon pour l'image de l'Ukraine à l'étranger»

En effet, ces dissensions internes devraient profiter à Vladimir Poutine. Les dirigeants ukrainiens feraient mieux d'unir leurs forces pour obtenir davantage de soutien occidental.

Au final, la base du pouvoir de Zelensky en Ukraine est affaiblie par toutes ces rumeurs. De plus, les déclarations de Klitschko renforcent le récit russe d'une gouvernance autoritaire de l'Ukraine. Alors qu'ils poursuivent le même objectif politique, qui est aussi celui du peuple, Zelensky et Zaloujny feraient mieux de s'entendre. «Selon les sondages, il y a toujours une grande majorité de la population qui rejette toute concession à la Russie», conclut Andreas Umland.

Adaptation française: Valentine Zenker