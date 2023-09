( Traduit et adapté par Nicolas Varin )

Dans la capitale ukrainienne, la défense aérienne est si puissante que la grande majorité des missiles russes sont interceptés, mais d'autres régions du pays manquent d'armes. Récit d'une nuit de terreur.

Une lune jaune, presque pleine, trône au-dessus d'un parc du centre-ville de Kiev. Devant quelques buissons, un groupe joue Riders on the Storm des Doors. Quelques jeunes femmes dansent devant les quatre musiciens grisonnants, et sur les bancs du parc, une douzaine de spectateurs se laissent envoûter par la musique. Parmi eux, il y a aussi quelques sans-abri.