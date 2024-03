La propagande russe profite de la naïveté de l'armée allemande

Les services secrets russes ont pu écouter une conversation d'officiers allemands et une propagandiste. Cette faille du système militaire de Berlin pourrait avoir des conséquences politiques.

Hansjörg Friedrich Müller, Berlin / ch media

La Bundeswehr (l'armée allemande) a la réputation d'être un peu rouillée. Et ce qui s'est déroulé vendredi dernier ne contribue pas à redorer son blason. Les services secrets russes ont intercepté une conversation de 37 minutes entre le chef de l'armée de l'air allemande, Ingo Gerhartz, et trois autres officiers. Un enregistrement audio de l'échange a été publié sur Internet par Margarita Simonian, cheffe de la chaîne de propagande russe RT.

Margarita Simonian. Image: www.imago-images.de

Un événement qui a quelque peu secoué Berlin. C'est surtout l'amateurisme des militaires impliqués qui interpelle. Ingo Gerhartz et ses camarades ont tenu une vidéoconférence via Webex, un service américain dont le cryptage ne fonctionne pas lorsque les participants se connectent via leurs téléphones. C'est visiblement ce qui s'est passé.

Ingo Gerhartz le chef de l'armée de l'air allemande. Image: imago

Au menu de la discussion

Les officiers ont préparé un briefing pour le ministre de la Défense Boris Pistorius, un «mec cool», mais qu'il ne faut pas non plus surcharger, par exemple en lui «balançant un diaporama de 30 slides». Ils ont également discuté d'une possible utilisation du missile de croisière Taurus par l'Ukraine, par exemple contre le pont qui relie la Russie à la péninsule occupée de Crimée.

Un missile Taurus. Image: www.imago-images.de

Pour Moscou, cette conversation est inespérée. Elle prouve «la planification d'actions de combat contre la Russie, y compris la destruction d'infrastructures civiles», a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Le fait que les militaires parlent de Britanniques qui ont assisté les Ukrainiens dans l'utilisation de missiles de croisière et d'assistants «à l'accent américain» qui se seraient rendus en Ukraine en tenue civile devrait également réjouir les Russes. Ce n'est certes pas surprenant, mais une confirmation de la bouche d'officiers allemands vaut son pesant d'or pour la propagande russe.

Ce qui est particulièrement explosif du point de vue politique, c'est que les officiers discutent également de la manière dont on pourrait dissimuler ou faire apparaître moins directement une participation allemande à une mission Taurus. Selon eux, cela pourrait être possible en transférant aux Ukrainiens, en Pologne, les données nécessaires à l'opération, ou en faisant programmer le Taurus par son fabricant plutôt que par des soldats de la Bundeswehr. Ils discutent également de la possibilité que les Ukrainiens puissent utiliser le Taurus par eux-mêmes.

Olaf Scholz. Image: DPA

Les officiers veulent envoyer des soldats en Ukraine

Les officiers ne considèrent apparemment pas comme absolument nécessaire le fait que des soldats allemands soient envoyés en Ukraine pour programmer la cible du missile de croisière. Ils mettent en cause un argument central du chancelier Olaf Scholz. Ce dernier refuse de livrer le missile de croisière parce que la présence de soldats allemands en Ukraine ferait de la République fédérale un belligérant.

On spécule maintenant sur le fait de savoir si le refus d'Olaf Scholz n'est qu'un prétexte ou si Boris Pistorius, le ministre de la Défense, planifie une livraison de Taurus dans le dos du chancelier. Peut-être ne faut-il pas trop interpréter les paroles des officiers à cet égard. Les gradés ont pour tâche d'imaginer toutes sortes de scénarios, même si les possibilités envisagées paraissent improbables.

Conséquences politiques importantes

Les conséquences politiques de cette «catastrophe du secret», comme la nomme la «Frankfurter Allgemeine» sont en suspens. Si l'on se tourne vers le gouvernement allemand: Alexander Dobrindt, le chef des chrétiens-sociaux au Bundestag, n'exclut pas une commission d'enquête.

Mais des députés des groupes parlementaires de la coalition, qui ne partagent pas la position d'Olaf Scholz sur le Taurus, profitent également de l'occasion pour prendre leurs distances avec le chancelier. Konstantin von Notz, membre des Verts, exige que le gouvernement clarifie la situation, tandis que le libéral Markus Faber considère la destruction du pont de Crimée comme «objectif légitime pour mettre un terme à l'attaque du belligérant». (aargauerzeitung.ch)