Le «super char» de Poutine est définitivement un échec

Au lieu de ça, de nombreux rapports de pannes et de défaillances ont circulé, notamment avant le défilé de la victoire de 2015 lui-même. De plus, le constructeur Uralvagonzavod a connu des problèmes financiers, ce qui a eu un impact négatif sur le développement du véhicule de 48 tonnes.

Aujourd'hui encore, on ne sait pas combien de T-14 ont été construits. Selon les experts occidentaux, il y a eu au maximum deux douzaines de véhicules. Dans tous les cas, la naissance du «super char» présenté pour la première fois en 2015 lors de la parade de mai à Moscou est marquée par une série d'échecs. A l'origine, le Kremlin prévoyait de construire environ 2300 T-14 d'ici 2024 et de les introduire comme nouveau char standard de l'armée russe.

La transmission, le système de conduite de tir et les systèmes optiques du T-14 sont considérés comme particulièrement problématiques. Toutefois, aucune preuve visuelle vérifiée n'est jamais apparue qui aurait effectivement confirmé l'utilisation en Ukraine. L'analyste militaire ukrainien Oleksandr Kowalenko qualifie l'Armata de «char pour suicidaires», car il est «totalement sans défense», notamment contre les attaques par des drones et des missiles antichars modernes.

L'argument des coûts de Tchemezov est remis en cause par les experts occidentaux. En effet, Poutine vient de doubler le budget militaire russe pour le porter à 30% de toutes les dépenses de l'Etat et l'argent ne semble pas être un problème dans cette guerre. La fin du T-14 s'expliquerait plutôt par une erreur de conception.

Ainsi, l'armée russe préférerait le modèle précédent T-90, moins cher, et aurait accéléré le développement de nouveaux types de chars plus efficaces, selon le PDG de Rostec à l'agence de presse Ria Novosti.

Le T-14 Armata, autrefois célébré en Russie comme le «char le plus efficace du monde», ne sera définitivement plus utilisé en Ukraine, affirme un responsable russe. La raison invoquée est toutefois assez étonnante.

Des JO «humiliants»? Les Suisses ne devraient pas se moquer des Français

La tour Eiffel rouillée, la Seine impropre, les grèves annoncées, le village olympique digne de Pyongyang, les pickpockets en embuscade et, cette semaine, l'affiche «pas assez française». A entendre nos voisins les plus bruyants, les JO 2024 ont le pouvoir «d'humilier» leur pays. Cette crainte, légitime, ne serait pas bien différente en Suisse.

Les athlètes moldaves vont choper le tétanos dans le RER B et les touristes finlandais porteront plainte contre Anne Hidalgo après avoir trébuché sur ses rêves de grandeur. Dans cinq mois, l’humanité tout entière est conviée à passer seize jours à Paris. Et rien n'est prêt. On se croirait chez Chantal et Bernard, quelques minutes avant que leur carnet d'adresses déboule chez eux pour fêter leurs dix ans de mariage.