Plusieurs médias ont identifié le militaire tué comme étant le séparatiste Denis Ivanov Image: Twitter

L'Ukraine a tué un «légendaire» commandant russe

Il était connu sous le surnom de «Tachkent»: la Russie a annoncé la mort d'un officier de haut rang.

Les médias russes et ukrainiens font état de la mort d'un officier supérieur de l'armée russe. Il s'agirait du commandant d'une brigade de fusiliers dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Plusieurs médias ont identifié le militaire tué comme étant le séparatiste Denis Ivanov. La chaîne d'Etat russe Russia 1 n'a pas donné son nom complet, mais a confirmé qu'un commandant connu sous le nom de «Tachkent» avait été tué.

Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas claires. Selon les médias russes, Ivanov aurait été tué par un drone de combat alors qu'il se trouvait dans une voiture. De leur côté, les chaînes ukrainiennes ont indiqué qu'il était mort soit à cause d'un drone kamikaze, soit à cause d'une attaque de missiles sur une base à Lougansk.

Sur Russia 1, on a appris qu'Ivanov avait 42 ans et qu'il fêterait son anniversaire la semaine prochaine. Il avait reçu la distinction de «Héros de Russie» et était père de deux enfants.

«Il était toujours sur le front avec les soldats. C'était un vrai combattant» Russia 1

Anton Gerachtchenko, un conseiller du gouvernement ukrainien, a écrit sur Telegram qu'Ivanov était souvent loué par les propagandistes russes pour son rôle dans la guerre contre l'Ukraine. Dans leurs rapports, ils le surnommaient le «légendaire commandant de brigade».

Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, est une région séparatiste qui cherche à se séparer de l'Ukraine. Cette République autoproclamée bénéficie officiellement du soutien militaire de Moscou, depuis que la Russie a reconnu son indépendance. Un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations unies datant de 2014 a décrit la «violence et la terreur» qui règnent dans cette région.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)