Vladimir Poutine le 2 mai 2023 à Moscou: les exportations d'armes russes ont chuté après le début de l'invasion de l'Ukraine. photo: keystone

Les affaires de Poutine s'effondrent

La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine perturbe également le commerce international des armes. Ces ventes russes, qui favorisaient la superpuissance du président, s'effondrent.

Il aurait voulu que la Russie redevienne une superpuissance grâce à une armée solide. Mais le fantasme de Vladimir Poutine semble désormais s'éloigner avec son attaque contre l'Ukraine. Sur le plan militaire, l'armée russe perd en effet beaucoup de soldats et d'armes lourdes dans la guerre. L'inquiétude grandit alors au Kremlin quant à l'incapacité de l'économie de guerre nationale à produire rapidement des équipements et des munitions.

Certes, la Russie est toujours une grande puissance nucléaire. Mais sur un plan plus pratique, la guerre de Poutine démilitarise actuellement le pays à un rythme effréné — et le chef du Kremlin ne semble toujours pas prêt à renoncer à ses objectifs de guerre. Or, bien avant ce conflit, un important pilier d'influence du Kremlin semblait de plus en plus en ruine au niveau international: les exportations d'armement russes s'effondrent depuis plusieurs années déjà, mais avec l'invasion de Poutine, c'est le coup de grâce pour l'industrie russe, avec des conséquences fatales.

Un char russe brûlé devant l'ambassade de Russie à Riga, Lettonie. photo: keystone

L'industrie de l'armement russe doit principalement produire pour sa propre armée dans la guerre en Ukraine. De ce fait, Moscou ne peut pas assurer ses livraisons à d'autres Etats, faisant ainsi perdre à Poutine tant de la crédibilité et de l'argent que son influence dans le monde entier.

Tout comme l'Union soviétique avant elle, la Russie a le handicap de ne pas posséder de «soft power». En d'autres termes, le Kremlin ne peut guère exercer de pouvoir sur d'autres Etats sans recourir à la violence, que ce soit par le biais de l'attractivité culturelle, de l'idéologie, de l'aide au développement ou d'un système politique attrayant. C'est pourquoi Poutine intimide ses voisins par des moyens militaires ou utilise les dépendances en vendant des matières premières ou des armements bon marché à d'autres Etats.

Mais selon l'institut suédois de recherche sur la paix SIPRI, l'industrie de l'armement de Poutine est en crise depuis plus d'une décennie. En 2011, la Russie a enregistré un pic dans ses exportations d'armes, mais en 2019, les affaires avaient chuté de 20%. En 2011, la Russie était à distance de frappe des États-Unis et fournissait 35 pays, selon le SIPRI. Onze ans plus tard, en 2022, elle ne comptait plus que douze pays avec des ventes chutant de 70% par rapport au pic de 2011.

Exportations d'armes russes, 1992-2022, en milliards de dollars En Orange l'Inde, en rouge la Chine, en bleu l'Algérie et en gris, le reste du monde. image: t-online

Après son arrivée au pouvoir, Poutine avait commencé à moderniser l'armée russe sur le plan technique. Le Kremlin a ensuite fait de la publicité à l'échelle internationale avec des systèmes d'armes performants, comme la défense antiaérienne S-300 ou S-400, moins coûteux que les systèmes de l'Ouest. Mais le succès de l'armement russe semble révolu.

Par ses ventes d’armes, la Russie soutient des dirigeants despotiques et révisionnistes comme Hugo Chávez au Venezuela et Bachar el-Assad en Syrie. Ce qui consolide ainsi le pouvoir de ces derniers. De 2010 à 2013 en particulier, Moscou a soutenu le gouvernement syrien dans la guerre civile en lui fournissant des armes. Mais au milieu de la dernière décennie, des vents défavorables ont fait leur apparition et quelques années plus tard, cette industrie majeure de Poutine s'est retrouvée dans la tourmente.

Quelles sont les raisons de cette crise?

L'économie du Venezuela s'est effondrée en 2014, tout comme les achats d'armes de la Syrie.

en 2014, tout comme les achats d'armes de la Syrie. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont commencé à faire pression sur les pays tiers pour qu'ils n'achètent pas de matériel militaire russe.

sur les pays tiers pour qu'ils n'achètent pas de matériel militaire russe. Avant l'occupation de la Crimée, des pays de l'UE comme Chypre ou la Slovénie comptaient également parmi les clients des entreprises d'armement russes. Cependant, les sanctions occidentales ont subitement changé la donne .

. L'essor économique de la Chine a permis à Pékin de se libérer de sa dépendance vis-à-vis de la Russie en matière d'armement et de développer de plus en plus ses propres systèmes d'armes.

vis-à-vis de la Russie en matière d'armement et de développer de plus en plus ses propres systèmes d'armes. Sous le Premier ministre Narendra Modi, l'Inde a également augmenté sa propre production et réduit ses importations.

et réduit ses importations. Après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a renforcé les sanctions contre la Russie et l'industrie de la défense russe manque désormais de technologies modernes comme les semi-conducteurs.

comme les semi-conducteurs. Finalement, la Russie a besoin de sa production d'armement principalement pour sa propre armée. Elle ne peut, par conséquent, en vendre que très peu.

L'effondrement des exportations d'armes russes est avant tout le reflet de l'isolement international croissant dans lequel se trouve la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'effondrement du commerce des armes russes est un indicateur du coût de l'impérialisme de Poutine pour la Russie également. Il ne provoque pas seulement la mort de dizaines de milliers de personnes, mais fait également perdre à Moscou une grande partie de son influence.

La baisse des exportations d'armes est en principe un facteur de paix. Mais le vide laissé par la Russie sur les marchés est comblé par d'autres États. Ce sont surtout les Etats-Unis et la France qui en profitent.

Selon le SIPRI, les exportations d'armes américaines ont augmenté de 14% entre 2013 et 2017 par rapport aux années 2018 à 2022. Au total, les États-Unis ont représenté 40% des exportations d'armes mondiales entre 2018 et 2022. La part de marché de la Russie a baissé de 22 à 16% sur la même période, tandis que celle de la France a augmenté de 7,1 à 11%. Cette tendance pourrait encore s'accentuer à l'avenir.

«Il est probable que l'invasion de l'Ukraine réduira encore les exportations d'armes de la Russie. La Russie donnera la priorité à ses forces armées en matière d'approvisionnement et la demande des autres pays restera faible en raison des sanctions commerciales contre la Russie et de la pression croissante des États-Unis et de leurs alliés» Siemon T. Wezeman, chercheur du SIPRI. sipri

Le système de missiles S-400: la défense antiaérienne russe la plus moderne a également été achetée par la Turquie, membre de l'OTAN, avant la guerre en Ukraine. photo: keystone

Pour l'Occident, la vulnérabilité actuelle de la Russie offre l'opportunité de libérer certains États de leur dépendance sécuritaire vis-à-vis des importations d'armements russes. L'Inde en est un exemple: un représentant de l'armée de l'air indienne a déclaré en mars 2023 qu'en raison de la guerre en Ukraine, une «livraison importante» de Moscou «n'aura pas lieu». La Russie ne peut pas livrer.

L'Inde, la Chine et l'Egypte étaient les plus gros acheteurs de systèmes d'armes russes, mais Moscou a nettement moins livré d'armes à l'Inde et à la Chine durant la première année de la guerre, et plus du tout à l'Egypte. Cela montre que la Russie est une puissance militaire en déclin et que les clients de Poutine perdent patience.

Les conséquences sont lourdes pour la Russie. La disparition des revenus issus des ventes d'armes — plus de 15 milliards de dollars en 2015 — augmente la dépendance de la Russie vis-à-vis des ventes de pétrole et de gaz naturel. Cependant, même pour les matières premières russes, les principaux clients en Europe ont disparu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Moscou tente certes de vendre ses matières premières à l'Inde et à la Chine, mais à des prix cassés. Ces Etats, en effet, profitent de la faiblesse actuelle de la Russie.

Xi Jinping et Vladimir Poutine à Moscou : en menant une guerre d'agression, le chef du Kremlin s'est davantage rendu dépendant de Pékin. photo: keystone

En tout état de cause, le Kremlin s'est surtout subordonné à la Chine en lançant une guerre d'agression. Sans Pékin, Poutine ne pourrait probablement plus mener sa guerre, car les semi-conducteurs modernes pour les chars russes et d'autres appareils doivent désormais provenir de la République populaire. «Les enveloppes des chars sont certes dans les usines, mais elles ne peuvent pas être montées car il manque des composants élémentaires», a déclaré Gustav Gressel, expert militaire et russe, à t-online.

«Ainsi, l'industrie de l'armement russe ne peut pas produire en quantité suffisante des appareils de vision nocturne, des appareils radio ou plus généralement des appareils avec des puces de commande» Gustav Gressel, expert militaire et russe. t-online

En conclusion, les exportations d'armes sont toujours un commerce important, mais pour la Russie ou les Etats-Unis, elles constituent un levier important pour conclure des alliances et exercer une influence diplomatique sur les pays acheteurs d'armes. Par ailleurs, comme l'industrie de l'armement russe n'est même pas en mesure de couvrir les besoins de sa propre armée, cela deviendra nettement plus difficile à l'avenir pour Poutine. En effet, ne pouvant plus utiliser ses armes comme instrument de pouvoir, le Kremlin utilise désormais l'exportation de blé.

A cela s'ajoute le fait que Poutine a exposé ses systèmes d'armes modernes en Ukraine. Le résultat pour le Kremlin a été décevant, car de nombreux systèmes n'ont pas fonctionné comme prévu. Le T-14 Armata a apparemment réussi à se frayer un chemin sur le champ de bataille après un an de guerre et les missiles guidés se sont souvent distingués par des pannes et un manque de précision. D'un autre côté, l'Ukraine a réussi à repousser les troupes russes au cours de la première année de guerre grâce à des systèmes d'armes légers provenant de l'Ouest et à des tactiques de guerre modernes. Là encore, ce n'est pas une bonne publicité pour l'industrie de l'armement de Poutine.

