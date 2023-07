Une résistance «invisible» s'organise en Russie

Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, la majorité des Russes restent apathiques. Mais la résistance existe. Un groupe d'activistes témoigne - et accuse l'Occident de les avoir abandonnés.

Clara Lipkowski

L'armée russe, dit Katia, aurait pu, «aurait dû» aider. Les centaines et les milliers de personnes qui fuient actuellement les masses d'eau dans la zone occupée par Moscou, près du barrage détruit de Kakhowka, dans le sud de l'Ukraine. Au lieu de cela, dit la jeune Russe, les forces armées et le Kremlin ont laissé les gens se débrouiller seuls - en sachant qu'ils avaient perdu leurs maisons, leurs biens.

Katia, la vingtaine, cheveux bruns, voix calme et concentrée, fait partie des rares militants anti-guerre en Russie qui parlent ouvertement. Des personnes comme elle sont difficiles à trouver. La répression est trop forte, une simple critique sur l'action de l'armée peut conduire à des peines de prison de plusieurs années. Les manifestations sont impensables en Russie. La société est majoritairement apolitique et apathique.

Mais ce mardi, Katia rend compte de son travail par vidéoconférence depuis la Russie, accompagnée de quatre autres activistes qui s'engagent contre la guerre. Concrètement, Katia et son équipe ont déjà aidé environ 20 000 personnes à fuir l'Ukraine. Certains d'entre eux se réfugient en Russie, la majorité rejoint l'Europe.

La rencontre virtuelle a été organisée par l'association allemande Sakharov et la chaîne Youtube «Über Land und Welt». Les autres personnes connectées sont des personnes qui aident les réfugiés, des conseillères pour la communauté LGBTIQ+ ou des organisateurs de discussions politiques pour sensibiliser les gens à la guerre en Russie.

Ils ne donnent pas leur nom de famille et les journalistes n'apprennent rien non plus sur leur position exacte en Russie. Le danger est trop grand, il serait trop risqué que leur véritable identité soit connue. Ensemble, ils racontent comment les choses se passent actuellement en Russie - et expriment aussi des critiques envers l'Occident.

Les militants russes sont abandonnés par leurs partenaires étrangers

Jelena, un peu plus âgée que Katia, révèle qu'elle est active à Saint-Pétersbourg, mais ne veut pas rendre public le nom de son organisation. Elle n'en dit pas plus: elle initie des échanges interculturels entre les militants anti-guerre en Russie et en Europe. Il y a par exemple des contacts de longue date avec l'Allemagne. Mais de nombreux pays se sont retirés de la coopération avec les ONG russes.

Elle critique: «L'Europe isole les activistes russes», des visas humanitaires existent certes, mais ils sont délivrés uniquement à des Russes qui peuvent prouver qu'ils sont persécutés politiquement dans leur pays.

«Les relations internationales simples ne fonctionnent presque plus. Nous ne sentons pas la solidarité ici» Jelena

Cela s'explique aussi par le fait que les organisations étrangères ont été stigmatisées à tour de bras en Russie comme «indésirables» et interdites.

«Même avec les partenaires que nous connaissons depuis longtemps, les contacts sont au point mort» Jelena

Loi antiqueer en Russie

Daria, de Kaliningrad, parle de l'aide apportée aux personnes queers, qui sont encore plus persécutées depuis le durcissement de la législation en Russie.

«Une loi visant à persécuter les personnes trans a récemment été votée en première lecture à la Douma, tout simplement. Et nous voyons un nombre croissant de suicides, car les gens se trouvent dans une situation sans issue. C'est pourquoi il est important pour nous de rester ici dans le pays.» Daria

Katia, qui aide les réfugiés, raconte les conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka: ce n'est que maintenant que les gens arrivent en grand nombre aux postes-frontières. Avec son organisation, elle doit régulièrement servir de médiateur en cas de problèmes aux checkpoints du côté russe.

Par exemple, un Ukrainien a d'abord pu partir sans problème pour la Crimée occupée par la Russie, mais il n'a ensuite plus été autorisé à quitter la Crimée: tout à coup, on lui a dit que son passeport n'était plus valable.

A la frontière russe avec l'Estonie, en revanche, les autorités estoniennes sont très strictes:

«Les Estoniens regardent de très près les réfugiés qui viennent de Russie. Ils les soupçonnent d'être des collaborateurs»

Même s'ils ont fui l'Ukraine et que la Russie n'a servi que de pays de transit à court terme. Des personnes sont parfois refoulées parce qu'elles «ne ressemblent pas à des réfugiés», sans que l'on explique plus précisément ce que cela signifie.

Le travail de la société civile en Russie est donc également dominé par de nombreux thèmes liés à la guerre - et ne peut plus se faire que dans des conditions difficiles. Pavel, par exemple, qui pose au nom des citoyens des questions officielles, juridiquement formulées, aux députés, auxquelles il faut répondre dans les 30 jours, souligne:

«Nous n'écririons jamais le mot "guerre" ni "front", nous utilisons les termes des autorités, c'est plus sûr»

En Russie, on ne parle toujours pas officiellement de guerre en Ukraine, mais généralement d'«opération spéciale».

Une évolution qui devrait s'accentuer après la rébellion du chef de Wagner, Evgueni Prigojine. «Le risque est grand que les représailles soient maintenant renforcées», estime Katia. «C'est pourquoi», dit-elle avec insistance, «nous ne discutons absolument pas de politique. Même si nous ne sommes pas neutres, nous devons paraître neutres à l'extérieur. Nous devons rester invisibles au maximum. Il est clair que nous sommes sous surveillance.»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)