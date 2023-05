Les Russes sont en embuscade sur six lignes fortifiées

D'où sera lancée la contre-offensive ukrainienne? Une question que se pose aussi le commandement militaire russe. Image: montage watson

Comment la Russie se prépare-t-elle à la contre-offensive ukrainienne? Un expert révèle les tactiques mises en place sur la ligne de front russe.

Tobias Esser

Depuis des semaines, les experts discutent de la date de début de la contre-offensive de l'armée ukrainienne, et surtout du lieu de son lancement. Ce dernier point en particulier devrait également intéresser le commandement militaire russe, qui doit défendre les territoires conquis en Ukraine.

Pour ce faire, l'armée russe a construit d'innombrables tranchées et fortifications. Elles se composent de plusieurs zones et s'étendent parfois sur des dizaines de kilomètres le long de la ligne de front, longue de plus de 800 kilomètres.

L'officier de réserve de l'armée finlandaise et spécialiste du renseignement en sources ouvertes Pasi Paroinen s'est penché sur le dispositif russe dans un thread Twitter. Il montre, à l'exemple de la ligne de défense d'une vingtaine de kilomètres de large entre les villes de Robotyne et Tokmak, situées dans la région de Zaporijia, à quel point ces fortifications s'étendent derrière les lignes de front.

Six lignes de défense

Selon son explication, la zone 1 de défense commence à environ trois kilomètres derrière le front. Elle n'est pas constituée d'une ligne continue, mais surtout de petits avant-postes. Juste derrière commence la zone 2, qui est la première véritable ligne de défense constituée de tranchées reliant différents points d'appui.

Selon Paroinen, les Russes ont placé dans la zone 3 des troupes de réserve et d'éventuelles positions de leurre. En outre, une grande partie des positions d'artillerie russes s'y trouveraient, ainsi que des abris sous lesquels les Russes garent leurs véhicules.

Les fortifications russes (en rouge): il ne s'agit pas d'une ligne sans interruption. Par endroits, elle ressemble plutôt à une succession d’îlots fortifiés. Image: Google maps

Vient ensuite la ligne de défense principale de la zone 4, traversée de tranchées de tir et de tranchées antichars. On y trouverait également des barrages antichars en béton, appelés «dents de dragon». L'expert suppose en outre que les Russes y ont posé des mines.

Derrière, on trouve les zones 5 et 6: une zone relativement étroite avec des positions de repli et la ville de Tokmak, entourée de tranchées et d'autres points d'appui.

Bien entendu, Pasi Paroinen ne se réfère qu'à une courte section du front. L'expert se demande si l'ensemble du front, long de 800 kilomètres, a été fortifié à ce point.

«Certaines zones ne sont peut-être pas encore complètement fortifiées» Pasi Paroinen

Un autre facteur à prendre en compte afin de savoir si la Russie peut défendre ses conquêtes sur la ligne de front est la main d'œuvre à disposition. Thomas Theiner, ancien commandant des chasseurs alpins italiens, estime que Moscou aurait besoin de quelque 540 000 soldats pour tenir le front sur toute sa longueur.

On peut se demander si autant de soldats sont vraiment nécessaires - d'autant plus que l'Ukraine n'attaquera pas sur 800 kilomètres, mais regroupera plutôt ses forces sur certaines positions.

