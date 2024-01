Les multiples fronts de la guerre d'information orchestrée par la Russie

Comment la propagande de Poutine tente de déstabiliser la France

Un des dessins animés produits par la CMP Wagner à destination des pays africains. On voit ici un combattant de Wagner, avec sur la manche un chevron de la CMP et le drapeau russe, voler au secours d’un soldat malien qui défend son pays face à une agression militaire française. Image: DR

Alors que le Kremlin doit gérer une invasion de l'Ukraine plus longue et plus délicate que prévu, son action informationnelle s'étend à d'autres théâtres et domaines pour affaiblir les alliés de Kiev.

Christine Dugoin-Clément / the conversation

Plus de «International»

Un article de The Conversation

Dans sa Revue nationale stratégique (RNS) de 2022, la France a porté l'influence au rang de priorité stratégique. La précédente RNS, publiée en 2017, avait déjà été révisée en 2021 afin de préciser les priorités stratégiques françaises à l'horizon de 2030; mais les tensions observées en 2022 ont poussé à sa révision anticipée.

L'influence est un sujet majeur des relations internationales. Les acteurs étatiques et privés en ont douloureusement pris conscience avec le début de la guerre dans le Donbass en 2014, puis avec l'affaire Cambridge Analytica en 2016. Depuis, la prégnance de cette thématique n'a fait que croître, et elle est devenue incontournable avec la guerre de l'information observée dès l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la sphère informationnelle y étant un enjeu de conflictualité significatif.

Marquée par différentes étapes, cette guerre de la communication a comporté des phases d'hésitation dans la gestion de la rhétorique russe lorsque, au cours de l'été 2022, l'Ukraine gagnait du terrain lors de sa contre-offensive. Moscou a ensuite adapté son discours de façon à survaloriser la portée de victoires de moyenne importance, par exemple lors de la prise de Soledar en janvier 2023.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Enfin, alors que le Kremlin doit gérer une invasion de l'Ukraine plus longue et plus délicate que prévu, son action informationnelle s'étend à d'autres théâtres et domaines pour affaiblir les alliés de Kiev. Pour autant, ces opérations ne sont pas toujours couronnées de succès, comme l'a montré, par exemple, le récent épisode de la peinture au pochoir d'étoiles de David sur les murs de Paris, imputée à la Russie. Rapidement détectée par le Service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum), l'opération n'a pas eu les conséquences sans doute souhaitées par ses organisateurs.

Moscou parie sur l'usure des soutiens de l'Ukraine

Si, au début du conflit, la Russie a davantage axé ses efforts d'influence sur le continent africain et le Moyen-Orient que sur les Occidentaux, l'inscription du conflit dans la durée a infléchi cette orientation. En effet, Moscou parie sur l'usure des soutiens de l'Ukraine et sur leurs divisions que pourraient alimenter des tensions sociales internes, des agendas politiques propres ou des intérêts divergents. L'Ukraine restant profondément dépendante de l'appui occidental, notamment en matière d'armement, tout événement de nature à fragiliser ce soutien aura une importance majeure sur la poursuite du conflit.

En ce sens, l'opération Dôppelganger, si elle n'était pas originale sur le fond, a revêtu une ampleur inédite. Rappelons que la Russie a, dans ce cadre, créé des «clones» de nombreux journaux occidentaux afin d'y diffuser des contenus visant à nuire à la réputation de l'Ukraine, voire à diviser les Européens. La campagne Dôppelganger a été accompagnée d'un intéressant dispositif de suivi destiné à évaluer la pénétration de cette opération au sein des populations et à mesurer l'effet réel de la campagne.

Cette opération avait duré plusieurs mois mais avant d'être officiellement démasquée à l'été 2023. Pour autant, la révélation de l'existence du projet Dôppelganger n'a pas mis un terme aux opérations informationnelles, qui sont la trame de la guerre cognitive à laquelle nous assistons actuellement. Plus récemment, alors que l'attaque du Hamas du 7 octobre a profondément déstabilisé le Moyen-Orient et que les Occidentaux craignent que l'onde de choc de cette explosion de violence ne se traduise par des troubles sur leurs territoires, une nouvelle opération a été identifiée.

C'est Viginum qui, en tirant la sonnette d'alarme, a permis à l'Etat français de mettre officiellement en cause le site Recent Reliable News (RNN) pour avoir sciemment amplifié sur la toile l'impact des images d'étoiles de David taguées dans le Xe arrondissement de Paris.

L'action tentait de capitaliser sur une crise existante et sur un contexte social tendu, marqué par l'augmentation des agressions physiques contre des personnes juives, afin d'en tirer profit en termes d'influence et de guerre cognitive.

L'accroissement des foyers de crises

Cette instrumentalisation de contextes perturbés dans le but de les exacerber et d'en tirer profit pour la Russie est une méthode qui a été souvent employée, y compris assez récemment sur le continent africain, nouveau théâtre de confrontation avec l'Occident, et spécialement avec la France. Des versions africaines des médias Sputnik et RT ont été lancées dès 2014, et on a également constaté, dès 2018, la présence de groupes de mercenaires, comme Wagner, notamment au Soudan et en République centrafricaine (RCA).

Dans le même sens, ont fait leur apparition des films produits par des agences de la constellation Prigojine comme «Le Touriste» ou «Granit», produits par la société Aurum.

Plus récemment encore, des dessins animés présentant la France et ses forces armées tour à tour comme des serpents, des rats ou des zombies ont déferlé sur l'Afrique de l'Ouest, et plusieurs pseudo-fondations et ONG ont repris des dialectiques servant les intérêts russes.

En outre, après que le président Bazoum au Niger, considéré comme proche de la France, a été renversé par un coup d'Etat militaire rapidement soutenu par la sphère informationnelle rattachée à la Russie, l'armée française a été accusée d'avoir enlevé des enfants dans ce pays dans le cadre d'un trafic pédophile.

Le président Bazoum au Niger Keystone

Ces contenus, diffusés par une «fondation de défense des droits de l'homme» connue pour être une officine de désinformation rattachée à la Russie et pour avoir gravité dans la mouvance d'Evguéni Prigojine, seront repris par Dimitri Poliansky, représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies sur son compte Telegram.

Gérer une pluralité de désordres

La guerre cognitive peut être définie comme la militarisation de tous les aspects de la société, y compris de la psychologie humaine et des relations sociales, afin de modifier les convictions des individus et, in fine, leur façon d'agir.

Ce thème, et le concept qui le sous-tend, sont pris au sérieux au point d'avoir été le sujet du défi d'innovation de l'Otan de l'automne 2021, organisé par le Canada cet automne-là, qui s'intitulait «La menace invisible: Des outils pour lutter contre la guerre cognitive».

Dans le cas présent, la démultiplication des crises peut, en tant que telle, représenter une forme de «stress test» visant à mesurer la capacité des Occidentaux à gérer une pluralité de désordres. En outre, le continent africain est un enjeu d'autant plus important pour la Russie que les sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine poussent le Kremlin à diversifier ses sources de financement, par exemple en recourant à des sociétés militaires privées afin de capter des fonds et des matières premières pour concourir au soutien d'une économie russe contrainte d'assumer l'effort de sa guerre contre l'Ukraine.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original