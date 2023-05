Artillerie russe en action en Ukraine. Image: Telegram/ministère russe de la défense

20 000 soldats russes sont morts pour (presque) rien

Les forces russes n'ont réussi à capturer que quelques centaines de kilomètres carrés de territoire ukrainien depuis début décembre. Pendant la même période, le pays a subi des pertes colossales.

Plus de «International»

Après plus de huit mois de combats acharnés, la Russie est parvenue à s'emparer de Bakhmout. Les mercenaires de Wagner ont hissé le drapeau russe sur le centre-ville samedi, même si les Ukrainiens affirment continuer la lutte dans les banlieues au nord et au sud.

C'est la première victoire russe depuis un long moment. Après les fructueuses contre-offensives ukrainiennes menées dans les régions de Kherson et Kharkiv l'automne dernier, la ligne du front n'a pratiquement plus bougé. Le conflit s'est progressivement transformé en une sanglante guerre de positions.

Des estimations formulées par le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW) pour le compte du Business Insider montrent clairement cette stagnation. Pendant la période de cinq mois s'étendant du 2 décembre 2022 au 2 mai 2023, la Russie n'a capturé que 870 km2 du territoire ukrainien, ce qui correspond à un peu plus de la superficie du canton de Neuchâtel et à 0,1% du pays.

La carte ci-dessous le montre clairement: les zones en rouge foncé illustrent les avancées russes de ces cinq derniers mois:

En orange: le territoire contrôlé par Moscou avant le 2 décembre 2022. Image: ISW/Twitter/Business Insider

30 hommes tués par kilomètre carré

Pendant ce temps, l'intensité des combats n'a jamais faibli. Les affrontements brutaux, concentrés autour d'une ligne de front de plus en plus stable, ont laissé des villes en ruines et fait un nombre grandissant de victimes, indique le Business Insider.

Moscou a, en particulier, subi des pertes colossales. Les dernières estimations formulées par les services secrets américains, portant sur la même période de temps (début decembre-début mai) font état de 100 000 victimes au total: 20 000 soldats russes seraient morts, 80 000 auraient été blessés.

Environ la moitié des morts, avait précisé le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, étaient des mercenaires de Wagner. Un chiffre qui correspond aux dernières déclarations du patron de la milice.

S'exprimant pour la première fois de manière ouverte sur l'ampleur de ses pertes, Evguéni Prigojine a affirmé mercredi que 10 000 des 50 000 détenus recrutés par Wagner dans les prisons russes ont été tués en Ukraine.

Cela signifie que, en moyenne, près de 30 combattants russes sont morts pour chaque kilomètre carré conquis. Ces chiffres extrêmement élevés illustrent le type de guerre menée par Moscou, commente le Business Insider. Les troupes russes ont souvent tenté de submerger les défenseurs avec des masses de fantassins mal entraînés, envoyés à l'abattoir dans le cadre d'attaques par vagues humaines.

Un quart du pays en mars 2022

D'autres sources confirment les avancées très réduites de la Russie. Les calculs du War Mapper font même état de gains territoriaux plus petits encore.

Selon les données élaborées par ce collectif de cartographes bénévoles, la Russie contrôlait 16,67% du territoire ukrainien, soit 100 610 km2, en avril. Ce chiffre, qui comprend également quelque 38 900 km2 occupés depuis 2015, se montait à 99 880 en décembre: à peine 730 km2 de moins.

Au sommet de son expansion, en mars 2022, la Russie contrôlait près d'un quart du pays (24,4%). Depuis l'automne, les fronts se sont figés et la situation stagne. (asi)