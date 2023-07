Ce que l'on sait de l'«attaque ukrainienne» contre le pont de Crimée

«L'attaque d'aujourd'hui sur le pont de Crimée a été menée par le régime de Kiev. Ce régime est terroriste et présente toutes les caractéristiques d'une organisation criminelle internationale.



Les décisions sont prises par les fonctionnaires et les militaires ukrainiens avec la participation directe des agences de renseignement et des politiciens américains et britanniques. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont à la tête d'une structure étatique terroriste».

Maria Zakharova