Une vidéo montre l'efficacité des drones navals ukrainiens

L'efficacité des drones navals ukrainiens

La guerre fait rage sur les eaux de la mer Noire. Les Ukrainiens ont perfectionné l'art de l'attaque par drones navals. Et les Russes en paient les frais.

Le 14 février, le navire de débarquement russe «Tsezar Kounikov» a été coulé en mer Noire. De nouvelles vidéos de l'attaque montrent les défis auxquels sont confrontés les marins russes, face aux désormais puissants drones maritimes ukrainiens.



Le «Tsezar Kunikov» était un grand navire de débarquement russe de la classe Ropucha, dont le lancement a eu lieu en 1986. Il a participé à diverses missions de combat, notamment en Géorgie et en Syrie.

Depuis 2022, le navire, qui peut accueillir un équipage de 87 personnes, était en service en mer Noire et au large de la Crimée. C'est là qu'il a été coulé le 14 février lors d'une attaque de drones maritimes ukrainiens de type «Magura V5». Exactement 81 ans plus tôt, le même jour, l'officier russe qui a donné son nom au navire est mort pendant la Seconde Guerre mondiale.



Tsezar Kunikov est mort le 14 février 2023 lors de la bataille de Novorossisk. Image: wikimedia commons

Submergés par les drones

L'armée ukrainienne assure avoir coulé 26 navires et bateaux russes depuis le début du conflit. Nombre d'entre eux ont été détruits par l'utilisation de drones maritimes. On peut aussi citer, récemment, la corvette flambant neuve «Sergueï Kotov».



Les vidéos de telles attaques n'étaient souvent visibles que du point de vue russe. La nouvelle vidéo montre ce qui s'est passé dans le même temps à bord du «Tsezar Kunikov». Et montre à quel point l'équipage russe a été dépassé par les attaques de drones, menées de nuit. Avec des lampes de poche et des munitions traçantes, ils ont tenté d'apercevoir les menaces qui s'approchaient de leur navire, tirant dessus avec des armes légères. Il ne semblent pas avoir eu le temps de déployer des armes lourdes et montées contre le drone.



L'unité spéciale «Groupe 13» des services secrets militaires ukrainiens a revendiqué l'attaque. Dix drones maritimes ont été utilisés, dont cinq auraient été repoussés par les Russes au cours d'une fusillade d'environ 20 minutes. Les cinq autres ont touché et coulé le «Tsezar Kunikov».

Les informations sur le sort de l'équipage ne sont pas claires. Selon l'Ukraine, une grande partie de l'équipage a péri lors de l'attaque, tandis qu'un membre de l'équipage russe a déclaré à la BBC qu'après la première frappe de drone, tous ont été évacués avec succès via les canots de sauvetage.



