Le chaos total, mais Internet fonctionne toujours en Ukraine. Keystone

Pourquoi la guerre n'a pas détruit Internet en Ukraine

L'Ukraine est sous le feu de l'ennemi depuis des semaines. Les villes et les infrastructures sont détruites dans de nombreuses régions. Pourtant, Internet fonctionne encore en de nombreux endroits. Comment est-ce possible?

Depuis de nombreuses semaines, le territoire ukrainien est le théâtre d'une terrible guerre. Les tirs de roquettes et d'artillerie russes ainsi que les bombardements intenses ont dévasté de nombreuses villes et détruit d'innombrables routes.

Le réseau Internet semble pourtant, et étonnamment, peu touché par les destructions. Une analyse de données en explique les raisons.

C'est Emile Aben, de l'organisation de gestion d'Internet RIPE Network Coordination Centre (NCC), qui a mené l'enquête. Il a présenté ses résultats lors de la conférence spécialisée RIPE 84 à Berlin.

On pouvait redouter que le réseau Internet en Ukraine s'effondre relativement rapidement après le début de la guerre. En réalité, les données de mesure montrent que le réseau a certes subi des dommages, mais qu'il fonctionne encore relativement bien.

En effet, on peut observer que par rapport au début de la guerre, 85% des appareils en réseau se connectent toujours au web. Cela est principalement dû au fait que de nombreuses personnes ont quitté leur lieu de travail et leur domicile et que les appareils qui s'y trouvent ne démarrent donc plus.

Bien sûr, les données font état de pannes clairement visibles au niveau local. A Marioupol, par exemple, l'infrastructure Internet a été détruite. Mais il s'est avéré que le réseau Internet ukrainien faisait preuve d'une étonnante résilience face aux pannes. La raison?

Le marché des fournisseurs d'accès à Internet en Ukraine est décentralisé.

Au lieu d'une poignée de grands fournisseurs comme en Suisse, il y a un grand nombre de petits fournisseurs. Si l'un d'entre eux tombe en panne, les dommages ne sont pas irrémédiables.

Environ 55% de l'ensemble des utilisateurs d'Internet sont connectés par des fournisseurs qui détiennent chacun moins de 1% du marché.

L'Ukraine est ainsi l'un des pays où la concentration du marché des fournisseurs d'accès à Internet est la plus faible au monde.

En réalité, il existe un grand nombre de noeuds Internet, dont aucun n'est véritablement dominant.

Starlink n'a pas joué un grand rôle

Interrogé après la conférence, le chercheur a expliqué que l'Internet par satellite Starlink d'Elon Musk n'a d'ailleurs pas joué de véritable rôle dans la résistance du réseau ukrainien.

Il a toutefois cité des exemples ponctuels où les satellites ont aidé dans des situations d'urgence. Par exemple, un terminal Starlink à Boutcha a été relié à une antenne relais de téléphonie mobile, ce qui a permis à la population d'envoyer au moins des SMS.

A Marioupol, Starlink a aussi permis à une zone encerclée de garder le contact avec l'extérieur.

Au début de la guerre, Elon Musk avait envoyé 5000 terminaux en Ukraine. Comme l'a montré une enquête du Washington Post, le gouvernement américain avait soutenu financièrement le projet.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)