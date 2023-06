Poutine se fait snober

Poutine est de plus en plus isolé et s'éloigne toujours plus d'un rôle central sur la scène internationale. Dernière déconvenue en date: son Forum économique international a du mal à attirer des personnalités politiques majeures. Même certains de ses alliés seront absents.

Plus de «International»

Ils ne viendront pas. Le président français Emmanuel Macron, et le chancelier allemand ne se rendront pas au 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui se tient du 14 au 17 juin. Pourtant, Moscou a bien besoin de renforcer son tissu commercial international, après plus d'un an sous un régime de sanctions occidentales.

La scission dans la coopération internationale générée par l'invasion russe en Ukraine se fait ressentir sur ce sommet très attendu par les leaders et chefs d'entreprises russes. Et la décision émanant des organisateurs d'interdire tous les médias de pays dits «hostiles» à Moscou n'a de loin pas calmé les tensions.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) est une sorte de Davos russe. Il s'agit d'un événement économique ayant lieu chaque année en Russie. Il se tient à Saint-Pétersbourg depuis 1997, et depuis 2005 avec la participation du président russe. Il se donne pour mission de« surmonter les barrières à la fois géographiques et informationnelles séparant la Russie des autres pays». source: wikipédia

Résultat: les chefs d'entreprise européens et américains sont pratiquement absents du programme. Le visiteur européen le plus important cette année est le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Celui-ci doit prendre la parole lors d'un panel sur l'énergie mondiale avec le ministre vénézuélien du Pétrole Pedro Tellechea.

Traditionnellement, le forum économique de Saint-Pétersburg comptait sur des stars d'envergure internationale pour faire le show lors de dîners et événements des plus fastueux organisés par les magnats du pays. Sting et Robbie Williams y avaient d'ailleurs participé, indique le média Bloomberg. Cette année, sans surprise, le nombre de fêtes va fondre drastiquement.

Quelques absents-surprises

Si les figures majeures du monde occidental ont décliné l'invitation, certains dirigeants des anciens voisins soviétiques de la Russie ont également choisi de rester à l'écart, indique Bloomberg.

Notamment le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, lequel avait publiquement marqué son désaccord avec l'invasion de la Russie alors qu'il était assis aux côtés de Poutine sur la scène plénière, lors de l'événement de l'année dernière.

A ce sujet👇 Cet allié de Poutine critique la Russie et se fait taper sur les doigts

Le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, qui a rencontré Poutine au Kremlin le mois dernier, n'a pas prévu de faire le déplacement non plus.

Etrangement, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ne sera pas présent sur les bancs du forum. Pour rappel, Lula avait reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en avril, et avait tenté de se positionner en médiateur entre la Russie et l'Occident. Lors d'une escale aux Emirats arabes unis, en avril de cette année, Lula avait notamment demandé à ce que deux parties s'assoient à la table des médiations:

«Le président Poutine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre. Zelensky d’Ukraine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre (...) L’Europe et les Etats-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. Alors ils doivent s’asseoir autour de la table et dire : “Ça suffit.”» Lula au cours d’une conférence de presse à Abou Dhabi, propos relayés par Le monde, le 16 avril 2023.

Mais alors, qui sera là?

Sans têtes de pont occidentales, le Davos russe attire...

«(...) principalement des responsables de niveau inférieur de pays qui sont restés largement neutres sur la guerre, notamment du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie.» Source: Bloomberg

Les responsables et experts russes constitueront l'écrasante majorité des orateurs du forum. En dehors de participants intra-muros, le Moyen-Orient est le partenaire de Moscou qui a répondu le plus massivement à l'appel. Le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis, Abdulla Bin Touq Al Marri, dirigera ainsi un cercle sur les relations commerciales avec la Russie.

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz doit participer à une session sur les relations russo-latino-américaines. L'ambassadeur de Chine à Moscou, Zhang Hanhui, et le dirigeant de l'Union des entrepreneurs chinois en Russie seront les invités vedettes d'un panel sur les relations commerciales bilatérales. Par contre, précise Bloomberg, le panel sur les relations russo-indiennes ne comptera que deux représentants d'entreprises indiennes, sur les douze intervenants répertoriés. Des représentants du Sri Lanka, du Laos, du Vietnam, de la Turquie et de la Thaïlande ont également répondu «présent».

Les milliardaires et magnats russes auront la part belle au forum. Voici quelques-uns des participants:

Le milliardaire Oleg Deripaska.

Alexey Mordashov du sidérurgiste Severstal.

Le président de Novatek Leonid Mikhelson.

Vladimir Ievtouchenkov de Sistema.

L'homme le plus riche de Russie Vladimir Potanin.

Le milliardaire Vadim Moshkovich, actionnaire de RosAgro Plc et fondateur de l'école Letovo à Moscou devrait participer à une session sur l'éducation en vidéoconférence.

Les magnats russes annoncés au SPIEF👇 1 / 6 Les milliardaires russes annoncés au SPIEF source: shutterstock

La catastrophe du barrage Kakhovka en images👇 Vidéo: watson