Poutine mis en danger par des jouets pour enfant

Cette fois, une bande de soldats ukrainiens se sont jetés sur une nouvelle astuce sonore pour faire paniquer l'ennemi. Un militaire russe vient d'ailleurs tout juste de confesser la trouille de sa vie, sur Telegram: les troupes de Zelensky utiliseraient des petits pétards dignes du 1ᵉʳ Août et des jouets sonores agaçants pour simuler une présence plus dense sur le terrain.

Quand les enfants jouent à la guerre, les guerriers tripotent des jouets. Enfin, pas toujours, mais plus souvent qu'on le pense. Ce n'est pas nouveau, les ruses puériles, les armes en carton, les camions gonflables et les tanks en gomme investissant les champs de bataille depuis 1918, grosso merdo. Depuis février 2022, le conflit russo-ukrainien ne fait donc pas exception à la règle.

La guerre fait rage en Ukraine depuis plus de 500 jours. Les nouvelles de la guerre font presque partie du quotidien et pourtant, nous ne savons pas tout. En Occident, on ne sait que peu de choses sur les débuts de la guerre et sur la perspective russe.