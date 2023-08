Un MSLR ukrainien BM-21 «Grad» tire sur des positions russes près de Bakhmout. Image: Iryna Rybakova

Après des efforts ukrainiens acharnés: des signes de réussite

L'Ukraine a du mal à reconquérir les territoires occupés par la Russie. Mais elle aurait récemment enregistré des résultats positifs sur certaines parties du front.

Plus de «International»

Un article de

Si l'on en croit les services secrets britanniques, les combats en Ukraine se sont récemment intensifiés. Le ministère britannique de la Défense, qui publie quotidiennement de brefs bulletins d'information depuis le début de la guerre, a fait savoir que les combats s'étaient récemment intensifiés dans le sud du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également rendu visite à ses troupes dans le sud de l'Ukraine, près de Bakhmout. Zelensky a qualifié de «véritablement héroïque» l'engagement des soldats à la périphérie de la ville, théâtre de violents combats depuis des mois.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Mi-juillet, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maljar, a indiqué que les troupes ukrainiennes «avançaient progressivement» près de Bakhmout:

«Il y a une avancée quotidienne sur le flanc sud autour de Bakhmout. Sur le flanc nord, nous essayons de maintenir nos positions, l'ennemi attaque.»

Mais les alentours de Bakhmout ne sont que l'un des points clés sur lesquels l'Ukraine aurait actuellement concentré ses opérations de combat. Selon l'«Institute for the Study of War» américain, deux autres zones seraient actuellement en ligne de mire. En effet, les forces armées ukrainiennes progresseraient également à la frontière entre les oblasts de Donetsk et de Zaporijia.

Les soldats ukrainiens se battent dans la région de Zaporijia: ils y enregistreraient actuellement des gains de terrain. Image: Stringer/Reuters

Dans cette région, les blogueurs militaires russes ont récemment affirmé que l'Ukraine avait libéré la localité de Staromajorske des Russes. Du côté ukrainien, on a également affirmé que les troupes de Zelensky s'étaient rapprochées de dix à douze kilomètres de la principale ligne de défense des Russes.

L'autre ligne sur laquelle l'Ukraine a intensifié ses efforts se situe plus à l'est, dans la région de Louhansk, entre les localités de Svatove et de Kremina. Ces localités se trouvent au nord-ouest des deux villes de Lyssytchansk et de Sievierodonetsk, dont l'armée russe s'était emparée il y a environ un an.

Selon l'ISW, tous les efforts de l'Ukraine ne sont toutefois pas couronnés de succès. D'après des blogueurs militaires russes, plusieurs attaques ukrainiennes au sud-est de la ville de Zaporijia ont récemment échoué. Des images d'un blogueur ont dernièrement montré comment l'armée russe a pu réprimer de manière spectaculaire une attaque près de Robotyne. Le gouvernement de Kiev a également reconnu que les combats étaient difficiles et a demandé à ses alliés de lui fournir des armes et de l'artillerie à longue portée supplémentaires.

Traduit et adapté par Nicolas Varin

(t-online)