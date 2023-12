Poutine n'est pas près de terminer sa guerre contre l'Ukraine. Image: Keystone/watson

Ukraine: «Il n'y a pas d'option pour une fin heureuse»

Récemment, Vladimir Poutine a encore gagné davantage confiance en lui (comme si c'était possible).

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

La première année de la guerre fut une véritable catastrophe pour l’armée russe. Ses chars ont été détruits au large de Kiev et l'assaut sur la ville repoussé. A l’automne, les Ukrainiens ont surpris les Russes avec des attaques ciblées, ce qui leur a permis de reconquérir des zones au nord-est autour de Kharkiv et au sud autour de Kherson, obligeant les soldats russes à se replier, parfois dans le chaos le plus complet.

Le camp russe plaçait tous ses espoirs dans la deuxième année de la guerre. Côté ukrainien, une avancée vers la mer d’Azov et même une reconquête de la péninsule de Crimée semblaient des objectifs réalisables. Mais ils n’ont pas réussi à percer les lignes de défense russes. Les armées sont engagées depuis des mois dans une guerre qui s'enlise, dans laquelle aucun des deux camps n’a réalisé de progrès significatifs.

Des soldats ukrainiens pleurent sur la tombe d'un camarade tombé au combat. Image: keystone

Cette impasse arrange bien Vladimir Poutine. Le président russe compte sur ses importantes réserves de soldats et de matériel pour lui permettre d'épuiser les Ukrainiens. Il a apparemment digéré l'embarras du soulèvement d'Evgueni Prigojine et a veillé à ce que l'ancien chef des célèbres mercenaires de Wagner ne soit plus parmi les vivants.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

L’économie russe ne s’est pas effondrée grâce à l’aide chinoise et au fait que des pays comme la Turquie autorisent toujours les exportations vers la Russie. Selon les sondages, Poutine peut encore compter sur le soutien de ses compatriotes.

Le père Noël a aidé Poutine

Mais surtout, Poutine peut se réjouir des cadeaux de Noël que l’Occident lui offre. Aux États-Unis, un programme d’aide de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, dont Kiev a besoin au plus vite, est bloqué au Congrès. Les circonstances de ce blocus sont floues. Il s'agit surtout d'un différend politique interne entre les deux partis représentés à Washington. Une majorité de sénateurs et de représentants sont toujours disposés à poursuivre l'aide.

Les républicains ont conditionné leur engagement: le président Joe Biden et les démocrates doivent accepter de stopper le flux d’immigrants à la frontière avec le Mexique. Parce que la situation à cette frontière est devenue intenable, les démocrates sont prêts à céder. Mais les revendications des républicains sont si radicales qu'aucun compromis n'a encore été trouvé, même au Sénat, où se trouvent encore quelques représentants du Grand Old Party (GOP) avec lesquels des négociations rationnelles sont possibles.

Viktor Orbán (à gauche) et le président Mike Johnson font partie de ceux qui ralentissent l'aide à l'Ukraine. Image: keystone / watson

S’il y a un compromis au Sénat, il faut ensuite que les députés soient également d’accord. Chose beaucoup plus difficile. A la Chambre des représentants, le Parti républicain est aux commandes. Avec un objectif majeur, que Fiona Hill, ancienne conseillère à la sécurité nationale, décrit dans une interview au portail d’information Politico:

«Le problème est que de nombreux membres du Congrès ne veulent pas que Biden puisse remporter une victoire sur n'importe quel front. Ces types sont incapables de faire la distinction entre ce que signifie voir Biden gagner ou voir l’Ukraine gagner. Ils ne pensent pas à la sécurité des Etats-Unis, de l’Europe et de l’ordre international. Ils veulent juste humilier Biden.»

L'Union européenne souhaite également envoyer à l'Ukraine une aide de 50 milliards d'euros, mais cette somme est également bloquée. Selon les règles actuelles de l'UE, l'approbation de cette aide doit être unanime. Cependant, Viktor Orbán, le premier ministre hongrois, n'a jamais donné son accord. «Donner à l’Ukraine 50 milliards d’euros du budget de l’UE est une mauvaise décision car l’UE n’a pas d’argent», argumente-t-il.

Le Premier ministre hongrois est généralement seul contre tous, mais cette fois, il pense trouver du soutien. Les enquêtes montrent que la lassitude à l’égard de la guerre s’accroît également en Europe. En outre, les hommes politiques favorables à la Russie ont remporté des victoires partielles aux élections. En Slovaquie, Robert Fico a été élu premier ministre avec la promesse de ne pas envoyer un centime d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Aux Pays-Bas, l’extrémiste de droite Geert Wilders, également partisan notoire de Poutine, a remporté une victoire surprenante.

La situation politique mondiale semble profiter au dirigeant du Kremlin. Image: keystone

Poutine a de quoi se réjouir

Impasse sur le champ de bataille, économie stable dans le pays, et cadeaux de Noël inattendus de Washington et de Bruxelles: Poutine a toutes les raisons d'arborer un sourire sur son visage. Et si la Russie gagnait?

Dans le Financial Times, Simon Kuper, journaliste et écrivain, résume les conséquences d'une victoire de Poutine en cinq points:

La Russie prendrait sa pire revanche en Ukraine.

Un Etat ukrainien libre pourrait voir le jour, mais il serait toujours menacé par de nouvelles attaques.

Poutine contrôlerait environ un quart des exportations mondiales de céréales.

Le succès de Poutine encouragerait d’autres pays à prendre des mesures similaires, notamment la Chine, le Venezuela et l’Azerbaïdjan.

L'Otan serait confrontée à son plus grand défi.

Pour Fiona Hill, même une victoire partielle de Poutine serait une catastrophe. «Il anticiperait déjà ses prochains coups alors que tout le monde serait encore occupé sur place. Comme le combattant de judo qu'il était dans sa jeunesse, il pense en termes de tours de tournoi. S'il ne gagne pas le premier tour, alors peut-être le deuxième et c'est comme ça qu'il gagnera».

Fiona Hill, ancienne conseillère à la sécurité à la Maison-Blanche. Image: AP

Pour ces raisons, un «conflit gelé», comme celui de la Corée ou de l’Allemagne divisée après la Seconde Guerre mondiale, n’est pas une option. «Ce serait une grande victoire pour Poutine», a déclaré Fiona Hill, «car cela lui donnerait une plate-forme pour de nouvelles tentatives d'attaques.»

Même si une victoire de l’armée russe est devenue envisageable, il n'y a aucune certitude pour le moment. Les Ukrainiens sont déterminés à continuer le combat, quoi qu’il arrive. Il ne faut pas oublier que la Russie doit payer un lourd tribut humain sur le champ de bataille. Les pertes russes en hommes et en matériel dépassent de loin celles de l’Ukraine. Les services de renseignement américains estiment que l’Ukraine a détruit environ 90% de son armée d’avant-guerre.

Sans compter que l’Ukraine n’a pas encore utilisé la plupart des armes occidentales. Les avions de combat F-16 seront disponibles au printemps. En fin de compte, il y a de fortes chances que les programmes d’aide occidentaux soient introduits au forceps, mais qu’ils se concrétisent malgré tout.

Trop de choses sont en jeu. Une défaite de l’Ukraine serait également une défaite fatale pour l’Occident, et les conséquences seraient considérables. «Nous nous détruirions», a déclaré Fiona Hill. «Il n'y a pas d'option pour une fin heureuse».