Loukachenko paraît affaibli: que se passe-t-il en Biélorussie?

Depuis son dernier voyage à Moscou, Alexandre Loukachenko semble malade et affaibli. Qu'est-ce qui se passe avec le dirigeant de Minsk?

Paul Flückiger, varsovie / ch media

On n'a pas l'habitude de voir Alexandre Loukachenko comme ça. Lors d'une visite au quartier général de l'armée, le dictateur s'est traîné d'un pas incertain sur les quelques mètres qui le séparaient de l'entrée. Puis, il a reçu le salut d'un général d'un air triste et absent.

Et à table, il bafouille plus qu'il ne parle. Sa voix est inhabituellement faible

Keystone

Cela faisait six jours que l'autocrate tant redouté par son peuple ne s'était pas montré. Le 9 mai, Loukachenko avait quitté prématurément le défilé organisé par Poutine à l'occasion de la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Au Kremlin, on disait alors que Loukachenko devait rentrer pour organiser son propre défilé chez lui à Minsk. Mais l'homme fort de la Biélorussie ne s'y est pas montré du tout, pour la première fois depuis près de 30 ans.

De quoi soulever de nombreuses questions. Surtout qu'à Moscou, les plus observateurs ont remarqué un étrange bandage sur le poignet gauche du dictateur. De quoi laisser penser à des perfusions.

Loukachenko a ensuite disparu de la vie publique; même le jour de sa fête nationale, dimanche, il ne s'est pas montré. La veille, le cortège présidentiel avait été vu près de l'hôpital républicain, non loin de sa résidence officielle dans le quartier de Drozdy. Aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet.

Un propagandiste fait parler de lui

Forcément, les rumeurs vont bon train, et pas seulement à Minsk. Loukachenko est apparu vivant à la télévision nationale, mais il ne semblait pas en bonne santé.

Particulièrement loyal au dictateur, le propagandiste Alexander Spakuschki, a fait sensation en minimisant tout et en affirmant sur son canal Telegram que le président de la République avait simplement pris froid.

«Personne n'est immortel» Alexander Spakuschki

Depuis, les spéculations se multiplient. A Kiev, les journalistes, mais aussi les cercles proches du gouvernement spéculent sur le fait que Loukachenko aurait été empoisonné lors de son passage à Moscou. En Pologne, le politicien d'opposition biélorusse et ex-ambassadeur Pavel Latouchko a déclaré que son ancien chef souffrait d'une inflammation du muscle cardiaque.

Les médias polonais ont rapporté mardi des discussions secrètes entre Minsk et Varsovie, au cours desquelles le bureau présidentiel de Loukachenko aurait exploré la possibilité d'un transit par voie terrestre vers un aéroport polonais, peu après l'invasion russe de l'Ukraine au printemps 2022.

Loukachenko devait donc quitter la Pologne pour se rendre en Chine ou au Venezuela. Des menaces de mort du Kremlin ont été évoquées comme raison de la panique à Minsk, car Loukachenko aurait refusé d'ordonner à son armée, jugée faible et obsolète par les experts occidentaux, d'attaquer Lviv.

Un successeur serait déjà prêt

Selon l'Institut polonais des affaires internationales, proche du gouvernement, la présidente du Parlement Natalia Katchanova pourrait bientôt remplacer Loukachenko à la tête du pays. Cette femme de 62 ans a des ancêtres russes et a été chef du bureau présidentiel de 2016 à 2019. A Varsovie, Katschanowa est considérée comme encore plus favorable à la Russie que Loukachenko.

A Vilnius, la dirigeante de l'opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya a appelé ses compatriotes en exil et chez eux à se préparer à un basculment du pouvoir.

«Nous devons être prêts à conduire la Biélorussie sur la voie de la démocratie et à la préserver des ingérences russes.» Svetlana Tikhanovskaya

Elle espère que la communauté internationale réagira cette fois-ci rapidement et fermement, a ajouté la gagnante présumée des élections présidentielles de 2020.

De son côté, Loukachenko avait indiqué au quartier général de l'armée que celle-ci était en état d'alerte depuis trois jours, après que les Ukrainiens eurent attaqué l'oblast russe de Koursk, proche de la frontière. Mardi, on a appris que les fonctionnaires et les hommes politiques n'étaient plus autorisés à quitter le pays.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)