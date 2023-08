Poutine a-t-il été trahi par sa «poupée de fer»?

La présentatrice phare de la chaîne Rossiya-1 ne mâche pas ses critiques contre le commandement militaire russe.

Olga Skabejeva, propagandiste de télévision célèbre en Russie, utilise désormais des mots particulièrement clairs pour qualifier la guerre en Ukraine - et ils ne devraient pas plaire à Poutine.

Rebecca Sawicki

La guerre d'agression menée par la Russie contre son voisin, l'Ukraine, dure depuis environ 17 mois, soit bien plus longtemps que ne l'avait prévu le président russe Vladimir Poutine. Pendant longtemps, le président russe a refusé de nommer l'attaque pour ce qu'elle est: une guerre. Toutefois, depuis cette année, il ne fait plus mention d'une «opération militaire spéciale», comme toute la Russie avait dû le faire l'année dernière.

Une propagandiste dénie toute bonne volonté à la Russie

Dans son émission très populaire sur la télévision russe, Olga Skabejeva explique que le retrait russe de Kiev et de Tchernihiv, peu de temps après le début de l'agression russe, n'était en aucun cas lié à des considérations humanitaires.

Pour tout savoir sur la «poupée de fer de Poutine»... Olga Skabejeva, la «poupée de fer de Poutine» qui secoue la TV russe

Pour rappel, les troupes russes s'étaient retirées des environs de la capitale ukrainienne en mars 2022, au terme de combats acharnés. Le massacre de Boutcha, dans la banlieue de Kiev, reste à ce jour inoubliable. Olga Skabeyeva explique que les circonstances sur place avaient changé et qu'il était préférable de partir. Les Ukrainiens avaient alors lancé une contre-offensive pour repousser les Russes hors des environs de Kiev.

Sur le plateau, un autre invité tente d'interrompre Olga Skabeyeva. Sans succès.

«Toutes les personnes compétentes savent qu'il ne s'agissait pas de bonne volonté» Olga Skabeyeva, au sujet du retrait russe.

«En tant qu'humaniste, vous ne vous lancez pas dans une "opération spéciale"», a encore ajouté la propagandiste. Remettant ainsi en question le discours officiel.

Un changement de ton étonnant

Sur Twitter, Anton Gerashchenko, un ancien conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, s'est dit surpris par la «nouvelle rhétorique» de la présentatrice.

Sous la vidéo, plusieurs voix inquiètes se demandent si Skabeyeva ne risque pas de se trouver bientôt en «vacances» prolongées. «Elle devrait renoncer, pour un temps, au thé et aux fenêtres ouvertes», conseille un commentaire.

Mais qu'en est-il sur le front?

Du côté de l'Ukraine et de la contre-offensive, la situation sur le front est désormais à nouveau plus dynamique. D'après le New York Times, l'avancée ukrainienne consiste à traverser les champs de mines et autres barrières posées par la Russie en direction du sud, vers la ville de Tokmak et, si possible, jusqu'à Melitopol, située à environ 40 kilomètres de la côte.

L'objectif est de couper le pont terrestre entre l'Ukraine occupée par la Russie et la péninsule de Crimée - ou du moins d'avancer suffisamment pour que cette péninsule stratégiquement importante soit à portée de l'artillerie ukrainienne. L'avancée pourrait durer jusqu'à trois semaines en cas de succès, a-t-on ajouté en se référant à des fonctionnaires ukrainiens.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)