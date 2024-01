Le premier ministre britannique est à Kiev pour un accord «historique»

Volodymyr Zelensky et Rishi Sunak, en mai 2023. Le Royaume-Uni est l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine. Image: www.imago-images.de

Rishi Sunak est à Kiev ce vendredi. Il est là pour annoncer un nouveau soutien britannique à l'Ukraine. Une nouvelle bienvenue pour Zelensky alors que l'aide occidentale semblait se tarir.

Le premier ministre britannique Rishi Sunak se rend vendredi à Kiev pour annoncer un soutien renforcé à l'Ukraine, avec une promesse de 2,5 milliards de livres sterling (2,72 milliards de francs) d'aide militaire pour l'année 2024/2025, a annoncé Downing Street.

En saluant la détermination de Kiev à se défendre face à l'invasion russe déclenchée il y a près de deux ans, Rishi Sunak a déclaré que «le Royaume-Uni ne faiblirait pas non plus»:

«Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine, dans les heures les plus sombres comme dans les temps meilleurs à venir»

L'aide militaire britannique de 2,5 milliards de livres sterling est en augmentation de 200 millions de livres sterling par rapport aux deux années précédentes. Elle portera au total à près de 12 milliards de livres sterling (13,06 milliards de francs) le montant de l'aide britannique à l'Ukraine.

L'Ukraine est sous pression

Son annonce intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti, jeudi, que toute «pause» dans la défense de l'Ukraine ne ferait qu'aider Moscou à se réarmer et lui permettrait d'«écraser» l'Ukraine.

Cette enveloppe doit servir à fournir missiles longue portée, défense aérienne, munition d'artillerie et sécurité maritime. Une aubaine pour l'Ukraine alors que l'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, cruciale pour l'effort de guerre de Kiev, est elle de plus en plus remise en question, surtout aux Etats-Unis.

Au moins 200 millions de livres s'inscrivent dans une démarche visant à «fournir et produire rapidement des milliers de drones militaires» à Kiev, notamment des «drones de surveillance, de frappe à longue portée et des drones maritimes», selon Downing Street.

Une aide record

Il s'agira, selon Londres, de «la plus importante livraison de drones à l'Ukraine, tous pays confondus». La plupart de ces aéronefs seront produits au Royaume-Uni.

Le premier ministre britannique et le président ukrainien doivent en outre signer un accord «historique» de coopération dans le domaine de la sécurité, dans le sillage des promesses d'accord bilatéraux de la part des pays du G7 lors du sommet de l'Otan à Vilnius l'année dernière.

Volodymyr Zelensky et Rishi Sunak entretiennent de bonnes relations, ici en février dernier. Keystone

Le Royaume-Uni, soutien de la première heure de l'Ukraine face à l'invasion russe, est le premier pays à concrétiser un accord final, souligne Downing Street. Cet accord doit être la première étape d'un «partenariat inébranlable de cent ans» entre les deux pays. (jah/ats)