On sait combien Poutine paie pour ses drones iraniens

La Russie utilise régulièrement les drones iraniens Shahed pour bombarder l'Ukraine. Des hackers auraient découvert les sommes versées par le Kremlin.

La Russie paierait à l'Iran des milliards de dollars par an pour l'importation de drones Shahed. C'est ce que rapporte l'Institute for the Study of War (ISW) en se référant à un groupe de pirates informatiques appelé Prana Network. Celui-ci affirme avoir piraté dimanche les serveurs de la société iranienne Sahara Thunder et avoir découvert le prix des drones iraniens achetés par la Russie.

Selon ce rapport, la Russie paie 193 000 dollars américains (170 000 francs) par drone Shahed-136 et les achète par lots de 6000 drones. Cela représente un coût d'environ un milliard de francs pour ce type de drone.

Le Kremlin achèterait aussi 677 drones Shahed de type 238 plus récents, qui coûteraient, selon le rapport, 1,3 million de francs pièce, soit un total d'environ 860 millions de francs. Par ailleurs, les drones Shahed-238 vaudraient 792 000 francs. La Russie prévoit d'acheter 2310 de ces drones par an pour un total de près de 2 milliards de francs.

Finalement, le drone d'attaque de reconnaissance de type Shahed-107 coûterait 404 000 francs pièce. La Russie souhaiterait également en acheter 2310 exemplaires. Cela correspond à un montant total d'environ 1,3 milliard de francs.

La Russie veut produire davantage

Les forces armées russes ont régulièrement utilisé des drones Shahed dans la guerre contre l'Ukraine. Selon plusieurs sources, la Russie prévoit désormais d'augmenter sa production nationale afin de réduire les coûts d'acquisition.

Selon un blogueur militaire russe, les drones coûtent aussi cher, car l'Iran prend de grands risques en vendant du matériel de guerre à la Russie.

De son côté, l'ISW déclare ne pas pouvoir confirmer l'authenticité des documents. L'organisme observe toutefois que plusieurs points correspondent à des informations déjà connues concernant les drones iraniens vendus à la Russie.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)