Loukachenko a déconseillé à Poutine «de buter» Prigojine

Une frappe a visé le coeur de Kramatorsk (est), dernière grande agglomération sous contrôle ukrainien dans l'est de l'Ukraine, s'abattant sur un restaurant bondé en faisant au moins trois morts et 42 blessés.

Washington a annoncé mardi de nouvelles «mesures» contre Wagner en Afrique, sans les détailler dans l'immédiat. Et de son côté, le Pentagone a promis une nouvelle tranche d'aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant notamment des défenses antiaériennes et des véhicules blindés. Une annonce immédiatement saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky .

«On ne voulait pas les tuer»: 79 ans après, les corps de 47 Allemands exhumés

Sur la base du témoignage d'un ancien résistant français, les corps de 47 soldats allemands exécutés en 1944 devraient être bientôt exhumés.

Le 17 mai dernier, Edmond Réveil, un résistant et ancien membre des Francs-tireurs et partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est confié à Franceinfo et a raconté comment 47 soldats allemands et une femme française de la Gestapo ont été abattus par la résistance, dans une forêt de Meymac en juin 1944 en Corrèze (France). Depuis son témoignage, la préfecture de Corrèze a validé la recherche ainsi que l'exhumation de ces 48 corps qui commence cette semaine.