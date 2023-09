La télévision russe a fait une grosse boulette

Sur la tour marquante à l'arrière-plan, l'armée a installé un canon antiaérien de type Pantsir S-1. milinfolive/Telegram

En présentant fièrement les nouvelles positions de défense antiaérienne qui doivent protéger Moscou des drones, la télévision d'Etat russe a sans doute commis une erreur stratégique qui rendra service à l'Ukraine.

Et voilà un énième show de propagande qui pourrait encore se retourner contre Moscou. En exhibant en détails l'extension de la défense aérienne devant la capitale russe, la chaîne d'Etat Rossiya-1 a peut-être révélé, malgré elle, de précieuses informations.

En effet, les images permettent de déduire le nombre et la position des canons de type Pantsir S-1. Ils auraient été déployés à l’ouest de Moscou, dans une installation en construction depuis juin:

Les fameux canons anti-aériens Pantsir S-1 à l’ouest de Moscou.

«Il n'est pas étonnant qu'ils aient utilisé cette position pour leur propagande, elle n'est qu'à dix kilomètres de la résidence officielle de Poutine, Novo-Ogaryovo», souligne le journaliste Mark Krutov de Radio Free Europe, qui documente la défense aérienne de Moscou sur Twitter. La photo ci-dessous, diffusée par Rossija-1, serait également facile à situer, grâce à la tour marquante en arrière-plan:

Comme on le voit sur l'image, l'un des canon Pantsir a été installé sur une plateforme au sommet de la tour. Une position élevée qui permet à la défense antiaérienne russe de faire face à l'augmentation des attaques de drones kamikazes ukrainiens.

Une position stratégique

Moscou est désormais régulièrement la cible de ces projectiles qui volent lentement et à basse altitude, et, jusqu'à présent, n'a pas eu grand-chose à opposer à ces attaques. Etant donné que les drones volent très bas, ils peuvent passer inaperçus des radars. Placé en position élevée, en revanche, le radar d'un canon Pantsir détecte plus facilement les objets volant à basse altitude.

Reste à savoir si ce réajustement de position permettra d'empêcher les attaques de drones contre Moscou. Depuis l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a investi massivement dans le développement de drones kamikazes. Plusieurs de ses propres développements sont déjà en service. Au total, plus de 100 entreprises ukrainiennes seraient impliquées dans le développement d'appareils volants sans pilote.

Sur l'eau, l'Ukraine a également nettement progressé dans le développement de drones capables de parcourir de manière autonome des distances toujours plus grandes et de transporter de plus grandes quantités d'explosifs. Le service de renseignement, le SBU, a ainsi récemment attaqué un pétrolier et le pont de Kertch avec des bombes flottantes.

Traduit et adapté par Noëline Flippe