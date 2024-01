Zelensky: les «hésitations» des Occidentaux encouragent Poutine

Le président ukrainien a débuté une tournée internationale pour battre le rappel chez ses plus proches alliés. Voici ce qu'il faut retenir de son passage en Lituanie.

Les «hésitations» des Occidentaux sur les livraisons d'aide à Kiev encouragent Vladimir Poutine qui veut «occuper» l'ensemble du territoire de l'Ukraine, a déclaré mercredi Volodymyr Zekensky. Il s'exprimait en Lituanie au début d'une tournée dans les pays baltes.

«Nous devons prêter attention à la rhétorique de Poutine. Il ne va pas s'arrêter. Il veut nous occuper complètement», a mis en garde le président ukrainien pendant une visite surprise à Vilnius:

Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine et ses alliés n'en auront pas fini avec lui, a encore lancé Zelensky. «Il ne va pas en finir avec ça tant que nous, ensemble, n'en aurons pas fini avec lui», a-t-il lâché lors d'une conférence de presse commune avec son homologue lituanien Gitanas Nauseda.

Volodymyr Zelensky et Gitanas Nauseda. Keystone

D'autres pays risquent d'être attaqués

En cas de défaite ukrainienne, d'autres voisins de la Russie risquent d'être attaqués, a encore estimé le chef de l'Etat ukrainien.

«Nous devons comprendre que la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Moldavie pourraient être les prochaines victimes si nous ne tenons pas» Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky a, par ailleurs, déclaré que son pays «manquait cruellement» de systèmes occidentaux de défense antiaérienne face à l'intensification ces dernières semaines ses bombardements d'ampleur dans le pays.

«Nous en manquons cruellement», a-t-il fustigé face aux journalistes, au moment où l'Ukraine s'inquiète de l'effritement du soutien occidental envers Kiev. «Ces derniers jours, la Russie a frappé l'Ukraine avec un total de 500 engins, nous en avons détruit 70%», a-t-il notamment détaillé.

Les alliés les plus solides de l'Ukraine

«L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont nos amis fiables et nos partenaires de principe. Aujourd'hui, je suis arrivé à Vilnius avant de me rendre à Tallinn et à Riga», a auparavant déclaré le président ukrainien sur X, annonçant des rencontres avec des hauts responsables de ces pays.

«La sécurité, l'intégration de l'UE et de l'Otan, la coopération en matière de guerre électronique et de drones, ainsi que la poursuite de la coordination du soutien européen figurent à l'ordre du jour», a-t-il précisé, remerciant les trois pays pour leur «soutien sans faille apporté à l'Ukraine depuis 2014 et surtout aujourd'hui».

La tournée dans les pays baltes, anciennes républiques soviétiques aujourd'hui membres de l'Otan et de l'UE, est le premier voyage officiel de Zelensky à l'étranger en 2024.

En expédition dans les pays baltes

L'Ukraine a subi d'intenses bombardements russes ces dernières semaines, ripostant par des frappes sur la ville russe de Belgorod, située proche de la frontière entre les deux pays, alors que l'invasion de Moscou approche de son deuxième anniversaire en février. Près de cent enfants ont été évacués de Belgorod, a annoncé dans ce contexte le dirigeant de cette région.

Zelensky, lui, ne cesse d'exhorter ses alliés à maintenir leur soutien militaire. Toutefois, un programme d'aide de l'UE d'une valeur de 50 milliards d'euros est toujours bloqué à Bruxelles à la suite du veto de la Hongrie, tandis que le Congrès américain reste divisé sur l'envoi d'une aide supplémentaire à Kiev. (jah/ats)