Portrait d'un soldat ukrainien le 24 septembre 2023. Getty Images Europe

«L'Ukraine est sous pression à plusieurs niveaux»

En Ukraine, c'est la Russie surtout qui semble actuellement avoir le vent en poupe. Un expert en sécurité explique pourquoi l'armée de Poutine n'est pas forcément efficace.

Charlotta Siemer

Même si l'attention du public semble s'être détournée vers la guerre en Israël, l'Ukraine tente toujours de repousser l'ennemi. Les informations sur les attaques russes se multiplient et les offensives de l'Ukraine semblent, en revanche, se faire plus rares.

Dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, la Russie a de nouveau attaqué, lundi, la petite ville d'Avdiivka. Selon les informations officielles, trois personnes, dont un enfant de dix ans, ont été blessées lors d'une attaque de missiles russes sur Mirgorod, près de la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine. Par ailleurs, une attaque russe avec des avions de combat a eu lieu lundi soir dans le district de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Aucune information sur les victimes n'était disponible dans l'immédiat.

L'initiative revient actuellement de plus en plus à l'armée russe, explique Gustav Gressel du European Council on Foreign Relations (ECFR). Celle-ci multiplie les attaques, principalement dans le nord-est de l'Ukraine et autour d'Avdiivka. «Mais la Russie n'est pas particulièrement efficace dans toutes ses avancées», explique Gustav Gressel dans un entretien avec t-online.

Depuis une semaine déjà, la Russie tente de progresser à Avdiivka. Si cette petite ville ne semble pas avoir d'importance particulière, ce n'est en réalité pas le cas.

«Sur la carte, cela ressemble certes au ‘’creux’’ autour de Bakhmout, mais la zone est plus plate» Gustav Gressel

Gustav Gressel. Image: DR

Les Russes ne peuvent pas contrôler les voies de ravitaillement de l'Ukraine depuis les collines environnantes.

Tant la Russie que l'Ukraine ont actuellement du mal à réaliser des percées, estime-t-il. Cela est dû à une combinaison de «déploiement d'artillerie assisté par logiciel, de drones de reconnaissance omniprésents et de tirs antichars rapides et denses par des drones dits de course». Selon lui, la combinaison des trois rend impossible pour les deux parties de réaliser des percées importantes.

La région est clairement couverte de mines ukrainiennes, ce qui fait que la Russie n'a pas encore obtenu beaucoup de résultats autour d'Avdiivka. Mais selon l'expert, l'Ukraine ne tire pas non plus avantage de la situation en ce moment.

«L'Ukraine est sous pression à plusieurs endroits, elle doit garder des réserves pour faire face à d'autres attaques russes. De plus, la Russie aurait remplacé ses unités. La relève des soldats est en fait un moment critique où il est bon d'attaquer, explique l'expert en politique de sécurité. L'Ukraine aussi devrait en fait remplacer ses forces armées en temps voulu. Mais la question se pose alors: combien de réserves les Ukrainiens ont-ils encore?» Gustav Gressel

L'Ukraine a renforcé sa défense antiaérienne

Gustav Gressel a de l'espoir en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine. Le pays est nettement mieux préparé aux attaques russes cet hiver qu'il y a un an Des générateurs et du matériel ont été acheminés d'Europe en Ukraine. Kiev a posé de nouvelles lignes et dispose encore «de réserves à de nombreux endroits au cas où l'infrastructure serait touchée.»

Selon lui, l'Ukraine a également renforcé sa défense antiaérienne avec d'anciennes pièces d'artillerie équipées d'appareils d'imagerie thermique et de récepteurs de données numériques. Cela permet au pays de bien repousser les drones iraniens Shahed avec lesquels la Russie détruit régulièrement des infrastructures. Ils sont en outre plus nombreux que les systèmes de missiles, ce qui permet de protéger davantage d'objets.

«Mais nous ne savons pas ce que la Russie fera encore quand l'hiver sera bien installé et froid»

L'expert voit également un problème dans le manque d'attention politique pour la guerre en Ukraine. Selon lui, les pays occidentaux doivent actuellement regarder plusieurs théâtres d'opérations en même temps, notamment l'Ukraine, Israël, l'Arménie et les Balkans, ce qui est difficile et pourrait le devenir encore plus à l'avenir. Vladimir Poutine n'a que l'Ukraine comme objectif et peut se concentrer entièrement sur elle.

«Les besoins en armes des deux pays sont actuellement encore très différents. Les développements dépendent toutefois fortement de l'évolution de la guerre en Israël. En cas d'embrasement généralisé au Proche-Orient, cela pourrait signifier que soit Israël, soit l'Ukraine seront approvisionnés en armes», conclut Gustav Gressel.