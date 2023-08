L'état de l'armée de Poutine (encore) critiqué par ce haut gradé russe

Un mémo ferait état de dysfonctionnements au sein de l'armée russe. Il y est question de techniques obsolètes et de manque de munitions.

Un document visiblement divulgué par l'ancien chef de l'agence spatiale russe révélerait de graves lacunes dans l'armée russe. Dmitri Rogosin, qui est également actif en tant que conseiller dans la guerre contre l'Ukraine, aurait envoyé la liste des lacunes dans l'armée russe à Anton Vaino – chef de l'administration présidentielle russe.

Le canal Telegram VChK-OPGU a publié quatre pages du document qui aurait visiblement fuité. Son authenticité n'a pas encore été officiellement confirmée, mais il contient de nombreux détails sur l'équipement militaire russe et sa vétusté.

Selon Chris Owen, un historien militaire australien, l'auteur des documents mettent en cause aussi bien l'organisation que l'équipement de l'armée russe. Après avoir été limogé de son poste de chef de l'agence spatiale Roskosmos, Rogosin avait créé un groupe paramilitaire appelé les «Tsar Wolves» qui, selon ses propres dires, effectuait des inspections dans la zone de guerre. Il avait été blessé en décembre lors d'une attaque à Donetsk.

Quelles sont les sources de Rogosin?

Le document indique qu'il a parlé à plusieurs commandants militaires en Ukraine et qu'il s'est également fait sa propre idée. Il a constaté que le radar de la défense antimissile russe ne pouvait pas détecter les projectiles occidentaux à longue portée de type M777 ou MLRS et qu'il n'y avait pas non plus de munitions adéquates pour sa défense. Jusqu'à présent, seuls des projectiles de 152 mm ont été utilisés.

Le document fait également état d'une grave pénurie de ces munitions. Les données du site web Warspotting suggèrent qu'il y a eu moins de canons de 152 mm détruits par l'Ukraine au cours des derniers mois. Cela pourrait indiquer qu'ils ne sont pas utilisés en raison d'un manque de munitions.

Problème majeur de communication

L'auteur du document voit également des problèmes dans l'infrastructure de communication. Pour transmettre des informations dans une brigade, il faut au moins 20 stations de base qui envoient ensuite les informations à la station suivante au lieu de les communiquer simultanément à tous les participants sur le front. Il manque également une technologie moderne, dont les fréquences sont constamment modifiées et qui est utilisée en Occident. Les chars et autres véhicules utilisent une technologie de communication dépassée qui peut être interceptée par des attaques électroniques.

Même les drones de reconnaissance utilisés par la Russie font l'objet de critiques dans le document. Ils seraient «obsolètes et inefficaces», les images n'auraient pas «la résolution nécessaire». Les modèles Orlan-10, Granat, Tachyon et Aileron sont particulièrement cités. Comme ils sont exposés à des cyberattaques, il y a eu de grandes pertes de matériel. Le projet Oryx, qui évalue les données accessibles au public sur les pertes de matériel russe, estime que 269 drones militaires russes ont été détruits ou perdus.

De nombreux documents sur les lacunes de l'armée russe ont déjà été publiés depuis l'invasion de l'Ukraine. Le manque d'équipement et les erreurs dans le commandement militaire avaient également été à l'origine des critiques du chef de Wagner, Evgueni Prigojine. Fin juin, il avait entamé une marche vers Moscou. Celle-ci s'était, toutefois, arrêtée après l'ouverture de négociations. En juin, Vladimir Poutine avait reconnu avoir perdu 54 chars. En réalité, le nombre devrait être bien plus important.

