L'Ukraine a porté un coup très dur à l'aviation russe

Un Iliouchine A-50 de l'armée russe. Image: Wikimedia Commons

L'Ukraine a abattu deux avions russes très précieux

Alors que les mauvaises nouvelles en provenance du front se sont multipliées pour Kiev ces derniers temps, l'armée ukrainienne célèbre la destruction d'un précieux avion de commandement russe. C'est à partir de cet appareil que des frappes aériennes ont été menées sur l'Ukraine.

Bojan Stula / ch media

Plus de «International»

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu deux avions de commandement et de reconnaissance russes ce week-end. Il s'agit d'un Iliouchine A-50 et d'un Iliouchine Il-22, selon le chef de l'armée Valeri Zaloujny. Ce dernier n'a pas précisé comment et où les avions ont été touchés, mais, selon une vidéo qu'il a lui-même partagée, les deux appareils ont disparu au-dessus de la mer d'Azov, située au nord de la péninsule de Crimée, entre la Russie et l'Ukraine.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Moscou n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Des blogueurs militaires russes ont affirmé que les deux avions avaient été touchés par erreur par des tirs amis, et que l'Il-22 aurait atterri après l'accident. Quoi qu'il en soit, la perte probable de ces deux aéronefs est un coup dur pour l'aviation de guerre du Kremlin.

La destruction de l'A-50 a notamment provoqué de véritables explosions de joie sur les réseaux sociaux favorables à l'Ukraine. Et pour cause: cet aéronef joue un rôle très important pour l'armée russe. Il dispose d'un grand radar capable de détecter des cibles jusqu'à 650 kilomètres de distance et vole normalement avec un équipage de quinze personnes.

Attaques contre l'Ukraine

C'est à partir de ces avions que la Russie dirige ses attaques aériennes contre l'Ukraine. Leurs gros radars permettraient, selon les indications du fabricant, de détecter simultanément 200 à 300 cibles et de guider 15 à 20 avions de chasse. Dans les premiers mois de l'invasion, les A-50 ont effectué en moyenne deux à trois sorties par jour sur l'est et le sud du pays.

Moscou affirmait disposer de neuf A-50, datant de l'époque soviétique. L'un d'entre eux a été endommagé il y a près d'un an lors d'une attaque de drone en Biélorussie. Ainsi, l'armée russe n'en posséderait plus que huit. La valeur de ces appareils est estimée à des centaines de millions d'euros.

Un Iliouchine Il-22. Image: Wikimedia Commons

L'autre avion, l'Il-22 est une sorte de poste de commandement volant à partir duquel sont également dirigées des actions militaires. Selon certaines sources, la Russie en possède douze.

Perte de personnel spécialisé

Plusieurs analystes militaires ont attiré l'attention lundi sur le fait que la destruction probable de l'A-50 avait vraisemblablement entraîné la mort d'un grand nombre de membres d'équipage et d'officiers russes hautement spécialisés. D'autres personnes ont comparé ce succès au naufrage du navire amiral russe Moskva en avril 2022.

Ce succès s'inscrit dans la série de tirs remarquables effectués à la fin de l'année dernière, au cours desquels au moins trois chasseurs bombardiers russes Su-34 ont été détruits. Cette augmentation soudaine et massive de l'efficacité de la défense antiaérienne ukrainienne a alimenté les rumeurs selon lesquelles le pays serait déjà en possession de chasseurs F-16 occidentaux. Grâce à ces appareils, les pilotes ukrainiens seraient en mesure de frapper les avions de l'armée de l'air russe à une distance plus importante.

Traduit et adapté par Nicolas Varin