Kiev devrait recevoir une nouvelle bombe aussi redoutable que mystérieuse

Une nouvelle arme devrait faire son apparition sur le champ de bataille ukrainien «dès ce mercredi»: une bombe à longue portée si récente qu'elle ne fait même pas encore partie de l'arsenal américain.

L'arsenal des troupes ukrainiennes pourrait bientôt s'enrichir d'une arme très particulière. Il s'agit d'une mystérieuse «bombe à longue portée» récemment développée par les Etats-Unis. L'armée a tout juste achevé une phase de tests, et est tellement moderne qu'elle ne figure même pas dans l'inventaire de l'armée américaine. C'est ce qu'assurent, sous le couvert de l'anonymat, quatre fonctionnaires américains au magazine Politico.

La livraison serait imminente:

«La nouvelle bombe devrait arriver sur le champ de bataille dès mercredi» Politico

La bombe peut être lancée depuis le sol et a une portée d'environ 145 kilomètres. Elle est censée disposer de capacités exceptionnelles, dont les détails n'ont pas encore été dévoilés. «La bombe doit permettre aux Ukrainiens de frapper dans la profondeur et leur donne des possibilités qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, a déclaré à Politico un fonctionnaire américain proche du dossier. «C'est une flèche de plus dans leur carquois qui va leur permettre d'en faire encore plus».

Appelée avec l'expression générique de «bombe de petit diamètre lancée depuis le sol», cette arme a été développée par le groupe d'aéronautique et d'armement Boeing en collaboration avec l'ancien constructeur automobile suédois Saab.

Une bombe similaire existe déjà dans l'arsenal des forces armées américaines, mais elle ne pouvait jusqu'à présent être tirée que depuis les airs. Le nouveau développement devrait pouvoir être lancé à partir de différents systèmes au sol ainsi que depuis l'eau.

Ailes déployables

Un nouveau paquet d'aide militaire de 100 millions de dollars pour l'Ukraine prévoit entre autres la livraison d'un système de missiles Himars. Comme l'a récemment rapporté le magazine Forbes, ce lanceur multifusées pourrait avoir été modifié spécialement pour le lancement de la mystérieuse nouvelle bombe. Elle possède un système GPS intégré, des ailes déployables et peut porter différentes têtes nucléaires. Pour les troupes russes en Ukraine, cela représente un danger supplémentaire.

Bien que la bombe n'ait pas la portée des missiles Storm Shadow britanniques (250 kilomètres) ou des ATACMS américains (jusqu'à 300 kilomètres), elle devrait aider les forces armées ukrainiennes dans la situation actuelle. En effet, les stocks de munitions des troupes de Kiev sont fortement amoindris et le ravitaillement des alliés, notamment européens, se fait attendre depuis des mois. Sur le front, les Ukrainiens disposent de beaucoup moins d'obus que leurs adversaires, et les combats défensifs sont rendus extrêmement difficiles par le manque de munitions.

Le Pentagone n'a pas encore voulu s'exprimer officiellement sur le sujet. «Je discuterai d'abord avec l'Ukraine des éventuelles livraisons», a déclaré le major général Pat Ryder, porte-parole du ministère américain de la Défense.

«Mais je peux vous assurer que nous continuerons à faire tout notre possible, en collaboration avec nos partenaires industriels, pour fournir à l'Ukraine les capacités exactes dont elle a besoin».

