L'Ukraine avance «mètre par mètre»: la preuve en cartes

L'Ukraine n'a repris que quelque 390 km2 de territoire occupé depuis le lancement de sa contre-offensive, en juin, contre plus de 12 000 repris à l'automne 2022. Le point en cartes.

L'Ukraine a lancé sa contre-offensive il y a presque exactement quatre mois, le 8 juin 2023. Longuement attendue, cette vaste opération n'a toujours pas atteint son objectif d'origine: reconquérir les territoires ukrainiens occupés par la Russie au début du conflit.

Malgré les précieux équipements occidentaux et la formation dispensée par les pays de l'Otan aux soldats ukrainiens, malgré les immenses pertes humaines et matérielles subies sur le champ de bataille, les troupes de Kiev avancent trop lentement. Du moins aux yeux des responsables militaires américains.

Qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Les cartes suivantes vont nous aider à le comprendre.

L'image avant/après ci-dessous montre comment la ligne du front a évolué depuis le début de la contre-offensive. Sur la première carte, on voit la situation le 8 juin, alors que la deuxième affiche un état des lieux datant du 7 octobre. La couleur violette désigne les territoires que Moscou contrôlait avant le début du conflit, le 24 février 2022. La zone occupée après cette date est en rouge, et les avancées ukrainiennes sont en jaune clair.

Vous avez l'impression que rien n'a changé? C'est (presque) effectivement le cas.

Depuis le début de la contre-offensive, les troupes ukrainiennes ont libéré environ 390 km2 de territoire occupé. C'est ce qu'affirmait la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar, lors de sa dernière mise à jour, le 18 septembre. Le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW) chiffre, en se basant sur ses propres observations, a chiffré l'avancée ukrainienne à quelque 370 km2.

La substance reste la même: dans un pays s'étendant sur plus de 603 600 km2, 105 000 desquels aux mains des Russes, les récentes avancées ukrainiennes sont presque invisibles.

Regardons ces cartes de plus près.

L'Ukraine mène actuellement sa contre-offensive sur deux fronts, dans l'est et le sud du pays. C'est dans cette dernière zone que les troupes de Kiev ont réalisé leurs plus grosses avancées: 261,7 km2 de territoire occupé ont été libérés dans la région de Zaporijia, selon Hanna Malyar. Ces gains sont visibles sur les cartes ci-dessous:

Le front sud: comparatif entre le 4 juin et le 7 octobre

L'autre front se situe dans la région de Donetsk, plus précisément à proximité de la ville de Bakhmout, conquise par les mercenaires de Wagner en mai 2023. Dans cette zone, Kiev a repris 51 km2 depuis le 8 juin:

Le front est: comparatif entre le 4 juin et le 7 octobre

12 000 km2 libérés en un mois

On ne peut pas s'empêcher de comparer la contre-offensive en cours à celle lancée en automne 2022 dans la région de Kharkiv. Cette attaque avait pris les Russes de court, ce qui avait permis aux Ukrainiens de libérer une très vaste portion de territoire.

En l'espace de trois semaines et cinq jours, du 6 septembre au 2 octobre, les troupes de Kiev étaient parvenues à libérer 12 000 km2 de territoire aux mains des Russes. Leur fulgurante avancée est bien visible dans les cartes-ci dessous:

Offensive de Kharkiv: comparatif entre le 6 septembre et le 2 octobre source: isw

Bien sûr, comme il a déjà été affirmé à plusieurs reprises, les deux offensives ont été lancées dans deux contextes très différents: contrairement à la première, l'opération actuellement en cours était attendue par les Russes, qui ont eu tout le temps de s'y préparer, en bâtissant notamment un énorme dispositif défensif. N'empêche, la comparaison reste saisissante.

Les autorités ukrainiennes ne s'en cachent d'ailleurs pas. Fin septembre, Hanna Malyar affirmait: «Si l'on considère les choses sous l'angle des kilomètres carrés libérés, la situation est extrêmement compliquée». Et d'ajouter:

«Pour l'instant, nous avançons lentement, quelques centaines de mètres par jour à l'est et au sud. Parfois les batailles se terminent sans changement de position» Hanna Malyar, vice-ministre de la Défense ukrainienne

Un front qui stagne

Jetons, pour terminer, un coup d'oeil à la situation globale. Comme indiqué plus haut, les Russes contrôlent actuellement 105 000 km2 de territoire ukrainien, soit 17,48% du total: une superficie qui n'a presque pas bougé depuis des mois.

Moscou a atteint son expansion maximale en Ukraine dans les premières phases de son offensive, en mars 2023. A ce moment-là, la Russie occupait 18,63% du territoire ukrainien. Ce pourcentage s'est progressivement réduit depuis, jusqu'à novembre 2022. A partir de cette date, plus aucune partie n'a été en mesure d'effectuer des gains territoriaux significatifs, comme on voit également dans le graphique ci-dessous:

Kiev parviendra-t-elle à inverser la tendance? Alors que les responsables occidentaux s'inquiètent de l'arrivée de la mauvaise saison, censée ralentir les opérations, l'Ukraine a déjà annoncé qu'elle ne va pas s'arrêter.