Kiev envoie ses brigades d'élite sur le front: voici leur objectif

Soldats de la 82e brigade en route vers un hélicoptère. L'unité serait déjà en train de combattre dans le sud de l'Ukraine. Image: Facebook/82 окрема десантно-штурмова бригада

L'Ukraine a besoin de succès dans sa contre-offensive. Il semblerait qu'elle envoie désormais l'une de ses brigades les mieux équipées au front.

Thomas Wanhoff

Elle est considérée comme une unité d'élite, si bien équipée que Kiev l'a jusqu'à maintenant préservée. Mais des informations de plus en plus nombreuses indiquent désormais que la 82e brigade d'attaque aérienne a été mise en marche. L'unité serait déjà active à Robotyne, dans la région de Zaporijjia, indiquent entre autres l'Institute for The Study of War (ISW) américain et le magazine américain Forbes.

Ce qui rend cette brigade si particulière, c'est son équipement et son entraînement. Les quelque 2000 soldats peuvent compter sur des Marder allemands et des véhicules de combat d'infanterie Stryker américains. Selon les informations de Forbes, la brigade comprendrait également des chars Challenger britanniques ainsi que des obusiers M-119 américains. Il semblerait que des soldats d'autres brigades, formés en Royaume-Uni, aient également été affectés à la 82e brigade.

Un véhicule de combat d'infanterie Marder lors d'une démonstration de la Bundeswehr: ils auraient été attribués à la 82e brigade. Image: www.imago-images.de

Selon le journal ukrainien Kyivpost, la brigade n'a jamais été présentée officiellement par l'armée ukrainienne. Des documents des Etats-Unis qui ont fuité au début de l'année fournissent toutefois quelques informations. Selon Forbes, les documents du Pentagone indiquaient que la brigade était parfaitement équipée pour intervenir contre les chars et l'infanterie russes. Entre-temps, une page Facebook au nom de la brigade a été créée. Le dernier post, daté du 12 août, montre une vidéo dans laquelle une caméra de reconnaissance russe aurait été détruite.

Des blogueurs ukrainiens et des sources russes rapportent désormais que les chars Stryker – appartenant manifestement à la 82e brigade – sont en mouvement. L'un d'entre eux, selon une vidéo, aurait d'ailleurs été touché.

Des chars Marder ont également été aperçus dans la région de Robotyne – d'autres signes indiquant que la brigade participe aux combats. Le magazine Forbes l'a qualifiée d'unité militaire «incroyablement puissante», mais son déploiement n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'Ukraine.

En effet, jusqu'à présent, la 82e et la 46e brigade ont été maintenues en réserve. Leur déploiement actuel pourrait certes augmenter temporairement la force de combat de l'Ukraine vers le sud, mais il ne pourrait pas être maintenu durablement. Selon Forbes, on ne sait pas qui les remplacera lorsque ces brigades d'élite devront se reposer et que leur équipement devra être réparé. En attendant, les Ukrainiens pourraient augmenter considérablement leur puissance de feu le long de l'un des axes principaux de la contre-offensive, celui qui s'étend entre Robotyne, encore occupé par la Russie, et Melitopol occupé, juste au nord de la côte de la mer Noire. Le but? Couper la zone d'occupation russe.

Image: watson

Le régiment Azov à nouveau déployé

Jeudi, on a appris que le régiment Azov avait lui aussi été reconstitué. «La légendaire brigade spéciale "Azov" a commencé à mener des missions de combat dans la région de la forêt de Serebrianka» dans la région de Lougansk, a déclaré le colonel Mykola Urschalovitch, responsable de la planification opérationnelle de la garde nationale, dans un communiqué. La brigade, qui a longtemps défendu la ville de Marioupol, comprendrait également une unité d'artillerie. Elle a commencé en tant que troupe de volontaires avant d'être intégrée dans l'armée ukrainienne. Elle aussi pourrait amener un soulagement aux forces ukrainiennes, du moins à l'Est.

Mais l'attention de Kiev devrait actuellement se porter sur le sud, où les troupes ukrainiennes tentent de progresser à travers des zones minées. Les unités de la marine ont déclaré mercredi avoir libéré le village d'Urozhaine – des vidéos montrent des soldats russes en fuite.

«Si le succès des forces navales ukrainiennes à Urozhaine est un signe, le renforcement des forces aériennes autour de Robotyne pourrait conduire à des gains rapides pour les forces de Kiev» Forbes

L'objectif? Atteindre la mer d'Azov et couper les importantes lignes d'approvisionnement de l'armée russe.

(t-online, wan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci