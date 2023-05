Image: Shutterstock / watson

L'Otan prépare un plan militaire secret face à Poutine

En cas d'attaque par le maître du Kremlin, l'alliance veut être prête. C'est en juillet que l'Otan devrait mettre au point son dispositif.

Liesa Wölm

L'Otan se prépare à une situation d'urgence. Lors du sommet de juillet dans la capitale lituanienne Vilnius, les chefs d'Etat et de gouvernement veulent, selon l'agence de presse Reuters, mettre en place un plan militaire secret. Celui-ci entrerait en vigueur si la Russie attaquait l'alliance de défense. Un tel plan n'a pas existé depuis la guerre froide (1947-1991).

Durant des décennies, l'Otan n'a pas jugé nécessaire d'élaborer des plans de défense à grande échelle. Elle ne considérait pas la Russie post-soviétique comme une menace existentielle. Mais face à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'alliance veut désormais finaliser tous les plans avant qu'une attaque russe ne se produise.

«La différence fondamentale entre la gestion de crise et la défense collective est la suivante: ce n'est pas nous, mais notre adversaire qui détermine le calendrier», explique l'amiral Rob Bauer, l'un des plus hauts responsables militaires de l'Otan. Il ajoute:

«Nous devons nous préparer au fait qu'un conflit peut survenir à tout moment»

Dans ces plans, l'Otan indique également aux Etats membres comment ils peuvent améliorer leurs forces armées et leur logistique.

«Les alliés sauront exactement quelles forces et capacités sont nécessaires et où, quoi et comment elles doivent être déployées», affirme le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à propos de ces documents top secret. Le plan prévoit des troupes spécifiques pour la défense de certaines régions.

Stoltenberg, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre portugais Antonio Costa à Lisbonne. Keystone

Stoltenberg s'attend à ce que les pays membres s'engagent à augmenter leurs dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut, lors du sommet des 11 et 12 juillet. «Les pays de l'Otan doivent faire davantage d'efforts», a expliqué le secrétaire général lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre portugais Antonio Costa à Lisbonne. L'année dernière, seuls sept pays de l'Otan ont atteint cet objectif.

Sur le plan militaire, les choses ont bien changé depuis la fin de la guerre froide. A l'époque, l'Otan comptait 16 membres, contre 31 aujourd'hui, et l'alliance s'est étendue d'environ 1000 kilomètres vers l'est. Avec l'adhésion de la Finlande en avril 2023, la frontière de l'Otan avec la Russie a, en outre, doublé pour atteindre 2500 kilomètres.

Alors que l'Otan se préparait à une guerre nucléaire à grande échelle contre l'Union soviétique pendant la guerre froide, l'alliance s'attend désormais à un autre type de guerre, détaille l'historien Ian Hope, du Quartier général suprême des puissances alliées en Europe (SHAPE).

«Nous n'imaginons pas un conflit comme ceux de la guerre froide, où les forces alliées sont frappées simultanément par des attaques à grande échelle.» Ian Hope

Il imagine désormais des conflits régionaux limités qui doivent être endigués par un déploiement rapide des forces armées.

Parallèlement, Internet, les drones et les armes hypersoniques représentent de nouveaux défis. «La bonne nouvelle, c'est que grâce aux nombreux satellites et aux informations disponibles, nous pouvons détecter une crise en gestation», souligne le lieutenant-général Hubert Cottereau, chef d'état-major adjoint du SHAPE.

«Pour l'Ukraine, nous avions déjà tous les indicateurs en avance» Hubert Cottereau

Ainsi, malgré les demandes des Etats baltes, l'Otan ne voit pas la nécessité d'augmenter encore ses effectifs à l'Est. «Si les Russes déploient des troupes à la frontière, cela nous rend nerveux, si nous déployons des troupes à la frontière, cela les rend nerveux», averti Hubert Cottereau.

L'année dernière, l'alliance de défense avait décidé de mettre 300 000 soldats en état d'alerte maximale, en raison de la guerre en Ukraine, contre 40 000 auparavant.

Le lieutenant-général Hubert Cottereau, chef d'état-major adjoint du SHAPE. Image: Twitter

Selon Reuters, les représentants de l'Otan estiment qu'il faudra plusieurs années avant que les plans ne soient entièrement mis en œuvre.

«Nous devons être en mesure de nous battre ce soir si nécessaire – avec ce que nous avons» Hubert Cottereau

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)