La répétition du défilé militaire annuel, avant les célébrations du «Jour de la Victoire» à Moscou, le 4 mai 2023. Image: EPA

Les Moscovites réagissent au «mini-défilé» de Poutine

Pour le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine estime qu'une «véritable guerre» a été déclenchée contre son pays. Dans les rues de Moscou, les gens se montrent déçus par la «petite parade» et sont bien décidés à inculquer à leurs enfants la «volonté de vaincre».

Inna Hartwich, moscou / ch media

La fillette a emporté sa licorne duveteuse. Vêtue de sa veste rose, elle est assise sur les épaules de son père, brandissant le drapeau. «Papa, il ne se passe rien. Il n'y a pas de chars qui arrivent», dit la fillette de cinq ans sur la grande avenue moscovite du Nouvel Arbat.

«Une guerre a été déchaînée contre notre patrie»: le président russe Vladimir Poutine lors de son discours au défilé militaire à Moscou. image: keystone

Des centaines de badauds sont là pour voir le matériel militaire qui vient de rouler sur la place Rouge. Ils exultent, ils crient «En avant, la Russie». Et ils sont déçus. «Il y a si peu de monde cette année», dit le père de la fillette en rose. «Je voulais pourtant montrer à ma fille combien notre pays est grand et puissant». Sa femme ajoute:

«Notre volonté de vaincre, nous devons l'inculquer aux petites avec le lait maternel»

La Russie célèbre sa fête la plus «sacrée», la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Elle le fait pour la deuxième fois au milieu d'opérations de guerre ordonnées par son propre président. Sans se cacher, Vladimir Poutine fait le lien entre le passé et la guerre d'extermination contre l'Ukraine, appelée en Russie par euphémisme «opération militaire spéciale».

Les soldats russes pendant le défilé sur la place Rouge. image: keystone

Le renversement de Poutine est cynique: «Une guerre a été déclenchée contre notre patrie. L'objectif des adversaires de la Russie est la désintégration de notre pays», affirme-t-il sur la scène de la place Rouge où il défile pour le «Jour de la victoire», entouré d'anciens combattants âgés et décorés et des chefs d'Etat et de gouvernement des ex-républiques soviétiques de Biélorussie, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan et Arménie.

Trois fois plus petit que les années précédentes

Une fois de plus, il évoque le fait que l'Occident «criminel et meurtrier» a pris le «peuple ukrainien en otage». Pendant ce temps, plus de 500 participants à la soi-disant «opération militaire spéciale» en Ukraine défilent également sur la place Rouge.

«Il n'y a pas de tâche plus importante en ce moment que les opérations de combat. Le pays est uni dans un amour sans limite pour soutenir nos héros» Vladimir Poutine

Vladimir Poutine, entouré de chefs d'Etat et de gouvernement des ex-républiques soviétiques de Biélorussie, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan et Arménie. Image: EPA SPUTNIK POOL

Sur le Nouvel Arbat, où certains cafés retransmettent le discours sur des écrans géants, les applaudissements fusent. Cette année, le défilé est trois fois plus petit que la parade militaire des années précédentes. Les gens justifient aussitôt leur mécontentement face à la «technique militaire bien trop modeste», comme le déplorent certains, par «des tâches plus importantes que de rouler sur la place Rouge». C'est ce que dit Anna, qui s'est enveloppée dans le drapeau de la soi-disant «République populaire de Donetsk».

Des gens lors des célébrations à Moscou. image: keystone

Il y a huit mois, cette femme de 48 ans avait fui l'est de l'Ukraine pour rejoindre sa fille, qui vit dans la capitale russe depuis 2018. Elle explique:

«Je sais ce que signifie la guerre. Quand je vois les lanceurs de missiles ici, tout se contracte en moi. Mais je ressens aussi de la fierté, de l'amour pour la Russie, parce qu'elle me protège. L'Ukraine devrait se réveiller, il faudrait tuer tout le monde là-bas. Oh, là, je passe pour une fasciste. Je veux juste que Vladimir Poutine ramène l'Union soviétique pour que nous puissions tous vivre ensemble en paix.»

Pour Anna et tous les autres qui exultent ici, c'est clair: «La Russie est bonne, l'Occident est mauvais».

Tous les habitants de Moscou ne jubilent pas

Pour le Moscovite Alexej, de telles phrases sont insupportables. Depuis des années, il fuit la ville le 9 mai pour échapper à cette «folie où tant de gens dansent sur les os de leurs ancêtres», comme il l'appelle. Alexej précise:

«Nous ferions mieux de pleurer en silence nos parents tombés au combat et de ne pas hurler à quel point nous sommes formidables»

Pendant ce temps, Svetlana, 38 ans, ne veut pas entendre parler de l'Ukraine. «Il y a tellement de choses négatives, pourquoi devrais-je me mettre dans l'ambiance?», demande-t-elle. Sa fille de quatre ans saute autour d'elle, celle de huit ans se tient près du barrage routier métallique pour voir les véhicules militaires. «C'est important qu'elles sachent à quel point notre pays est puissant», dit Svetlana.

C'est une phrase qui revient souvent ce jour-là. Les pères la prononcent, les mères la répètent en regardant leurs enfants: «N'est-ce pas, Yaroslav? Il est important de célébrer la victoire. N'est-ce pas, Weronika? Il est important que nous connaissions les grandes actions de notre armée.» Pourquoi? Les pères et les mères restent muets.

«Parce que c'est important. Nous sommes un grand pays» Svetlana, avec défi

De nombreuses familles flânent dans le centre-ville, certains enfants portent des uniformes vert olive, tiennent des fusils jouets dans leurs bras. Les parents trouvent cela «mignon». «C'est un combattant qui grandit», disent certains. Les gens brandissent des drapeaux russes, certains aussi soviétiques. A la fin de la parade de 45 minutes, ils se rendent dans les parcs de la ville, il y a de la nourriture, de la cuisine de campagne, près de 20 feux d'artifice le soir.

Le président, qui se considère en lutte pour un «monde civilisé» et commet des crimes de guerre en Ukraine, se vante toujours d'être le garant de la sécurité. Mais la violence semée par la Russie a depuis longtemps débordé sur son propre pays. Des entrepôts de pétrole brûlent, les combattants qui reviennent assassinent des proches, des attentats à la bombe sont perpétrés contre de fervents partisans de la guerre, des drones survolent soudain le Kremlin.

L'écho de la guerre ébranle le pays. Sur le Nouvel Arbat, les gens disent: «Ah, laissez-nous avec ces mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est un jour férié, nous voulons faire la fête». (aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)