«Poutine utilise la faim comme une arme»

La Russie a mis fin à l'accord sur les céréales avec l'Ukraine. Les réactions se multiplient. En Allemagne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann est présidente de la commission de Défense du parlement fédéral. Elle analyse cette décision.

La guerre en Ukraine connaît une victime collatérale: la production et l'envoi de céréales à travers l'Europe et le monde. Un accord avait été trouvé entre Poutine et Zelensky, via l'aide de Recep Tayyip Erdogan, pour que le commerce mondial de céréales ukrainiennes en mer Noire puisse reprendre. C'était le 22 juillet 2022. Un an plus tard, le gouvernement russe annonce suspendre cet accord, dénonçant les critères de l'accord, qui n'ont selon lui pas été respectés.

Plusieurs experts ont déjà commenté cette décision. Parmi eux, des politiciens européens d'importances. La cheffe de la commission de Défense du Bundestag, la politicienne libérale Marie-Agnes Strack-Zimmermann, est connue en Allemagne pour son franc-parler et son style très direct. Elle a été l'une des premières à exiger la livraison de chars à l'Ukraine et veut soutenir le pays le mieux possible. Elle offre son analyse de la situation.

Quel danger représente l'arrêt de l'accord sur les céréales?

Poutine utilise la faim comme une arme. 400 millions de personnes dans le monde dépendent des denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. Cela constitue une affaire pour la Cour pénale internationale, à La Haye. Les plus pauvres sont otages de sa politique impérialiste.

«Son objectif est ni plus ni moins que de provoquer une famine, et ainsi créer une crise migratoire en Europe en espérant faire fuir les civils ukrainiens du pays»

Vous pensez vraiment qu'il tente de créer une famine?

Poutine se rend compte, chaque jour un peu plus, que l'invasion de l'Ukraine est une erreur stratégique et militaire flagrante. Son siège au Kremlin vacille.

Qui est principalement concerné?

L'Ukraine est et a été pendant des siècles le grenier de l'Europe. Grâce à la fertilité de son sol, elle produit bien au-delà de ses besoins intérieur et exporte beaucoup.

«Elle couvre la majeure partie des besoins en céréales de plusieurs pays comme la Libye, la Tunisie, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, l'Égypte et le Bangladesh»

Les pays européens sont moins concernés. Par exemple, seules 4,5% des céréales importées en Allemagne proviennent d'Ukraine.

Est-ce que Poutine prend ses distances avec Erdogan en dénonçant cet accord?

Probablement. Le comportement de Vladimir Poutine est plutôt simple à interpréter. Le président Erdogan a donné son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'Otan et a permis aux défenseurs ukrainiens d'Azovstal de rentrer chez eux.

«Erdogan a donc pris le premier ses distances avec la Russie. Désormais, c'est au tour de Poutine de réagir»

Sommes-nous encore trop dépendants de la Russie?

Pas vraiment. Regardez le gaz russe: nous nous sommes libérés de notre dépendance énergétique envers Moscou en très peu de temps. Poutine ne s'attendait pas non plus à cela.



La Russie va-t-elle être totalement isolée de l'Europe?

La Russie est déjà isolée. Cela devient de plus en plus évident. Chaque chaque action qu'elle mène, d'autant plus si elle est inhumaine, l'isole. Les quelques pays qui croyaient encore que Vladimir Poutine leur voulait du bien commencent à ouvrir les yeux.

«Il est illusoire de croire qu'il existe des alternatives à une victoire sur la Russie ou que Poutine sera un jour prêt à discuter. Rien de tout cela n'arrivera»

Le seul scénario alternatif que je vois, c'est que Poutine soit démis par d'autres forces que nous connaîtrions pas encore. Cela pourrait mettre un terme à cette misère et ramènera la Russie à une politique étrangère guidée par des valeurs.

Que va-t-il se passer maintenant?

L'Ukraine doit réussir à se défendre contre l'attaque brutale de Poutine et gagner la guerre. Ce n'est qu'alors que cette terreur prendra fin et que le monde cessera d'être l'otage de Poutine.

