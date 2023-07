Ces images d'un soldat ukrainien blessé ont ému le web

Ce sont des photos émotionnelles qu'un couple de photographes ukrainiens partage sur Instagram. L'histoire d'un soldat et de sa petite amie émeut particulièrement de nombreux internautes.

Il a perdu ses deux bras, un œil et une partie de son ouïe: le fait qu'Andrii soit encore en vie relève probablement du miracle. Il est l'un des milliers de soldats qui combattent ou ont combattu pour l'Ukraine durant la guerre qui sévit depuis février 2022.

Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberov immortalisent la guerre et partagent depuis des mois des clichés de bâtiments détruits, de retrouvailles émotionnelles de familles ou de combattants blessés. C'est le cas d'Andrii et de son amie Alina.

Les médecins ont pu restaurer son visage

Sur les images, on voit le couple dans un hôpital de Kiev. Le corps d'Andrii est couvert de blessures, une partie de son visage est mutilé, tout comme ses bras. Comme l'expliquent les photographes dans le message Instagram, l'homme a combattu pour la 47e brigade de l'armée ukrainienne et a dirigé une unité de reconnaissance aérienne. Il s'était porté volontaire pour aller au front.

«Avant la guerre, il chantait dans une chorale et aimait voyager» Konstantin et Vlada Liberov

Il y a quelque temps, le soldat aurait été pris pour cible lors d'une mission de combat. Le moment exact de l'attaque ne ressort pas du reportage. «Un obus a explosé juste sous ses pieds.» C'est ce qui aurait provoqué les graves blessures. Grâce au travail des médecins, le visage d'Andrii a pu être en grande partie restauré. Néanmoins, les images du soldat sont effrayantes, car elles montrent une fois de plus l'horreur de la guerre en Ukraine.

Le soutien émotionnel et physique dont les combattants blessés ont besoin pendant leur convalescence est d'autant plus important. Andrii et sa petite amie Alina se montrent très proches sur les photos. Bras dessus, bras dessous, ils sont allongés sur leur lit d'hôpital.

Les photographes Vlada et Konstantin Liberov écrivent:

«Elle s'occupe aujourd'hui de lui de manière très touchante et vit littéralement avec lui à l'hôpital»

Une photo vaut mieux que mille mots

Alina aide Andrii à manger, est présente lors des séances de physiothérapie. «La manière dont ils sont allongés l'un contre l'autre en dit plus que mille mots», peut-on lire dans le reportage. Aujourd'hui, Andrii est stable, mais le couple a encore une longue période de rééducation devant lui - qui nécessite beaucoup d'argent.

La publication de l'image a suscité de nombreuses réactions. Mardi soir, 106 000 personnes avaient ajouté un cœur aux photos. Les photos ont également circulé sur Twitter. Le conseiller gouvernemental ukrainien Anton Geraschenko a notamment écrit à ce sujet: «Au lieu de mille mots».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)