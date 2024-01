Wagner démantèle un trafic de drogue et ça énerve l'armée russe

L'issue de cet épisode n'est pas encore claire. Igor Sushko et le compte War Translated, considéré comme sérieux, ont rapporté qu' Anton Stepanenko et certains de ses camarades ont été capturés par les forces spéciales russes . Ils auraient été interrogés et accusés d'enlèvement par l'Etat. Une information confirmée par le Kyiv Post .

Poutine s'exprime enfin sur le scandale de «l'orgie» russe

On s'en doutait, cette fois on en a la preuve. La fiesta «Almost Naked», qui n'en finit plus de créer la polémique en Russie, est une véritable aubaine pour le maître du Kremlin. Les stars épinglées durant cette soirée caressent désormais des chatons et rendent visite aux enfants malades, dans l'espoir d'obtenir le pardon d'un Vladimir Poutine qui les humilie copieusement.

On prend les mêmes et on recommence. Jusqu'à l'indigestion. Une polémique endurante, qui ronge le pays à chaque nouvel épisode. La soirée mondaine organisée par la célèbre blogueuse moscovite Anastasia Ivleeva a mis un chanteur dans une prison, la «filleule» de Poutine dans l'embarras et les personnalités du showbiz «dans le droit chemin».