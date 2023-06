Des soldats russes sur un char de combat T-90M (photo d'archives): Ces derniers mois, moins de soldats russes «réguliers» seraient morts en Ukraine par rapport au début de la guerre. Image: IMAGO/Alexey Maishev

Ces unités «jetables» que la Russie brûle sur le front

La tactique russe dans la guerre contre l'Ukraine a nettement changé. C'est ce que montrent les données sur les Russes tués depuis le début de la guerre.

Charlotta Siemer/ t-online

Dans la guerre d'agression contre l'Ukraine, ce sont surtout d'anciens détenus et des réservistes qui meurent pour la Russie. Les soldats réguliers sont moins nombreux à périr. C'est ce que rapportent la BBC et l'organisation médiatique indépendante russe Mediazona après des recherches communes.

Selon les recherches, dans les trois premiers mois après le début de la guerre, ce sont surtout des soldats professionnels de 21 ans qui sont morts sur le front. Entre-temps, la moyenne des combattants russes morts aurait nettement changé. Ainsi, au cours des trois derniers mois, ce sont en moyenne surtout d'anciens détenus de 34 ans, recrutés avec une prime et la liberté comme appât hors des prisons, qui meurent.

Ainsi, 1236 de ces anciens détenus seraient morts au cours des trois derniers mois, auxquels s'ajoutent 752 mercenaires Wagner, 780 civils mobilisés et 484 volontaires qui se sont engagés après l'invasion. A contrario, 148 officiers et 398 caporaux et sous-officiers ont été tués. Selon les recherches, 792 officiers et 2279 caporaux et sous-officiers sont cependant morts au cours des trois premiers mois, 280 volontaires et seulement 22 mercenaires Wagner.

Au total, la BBC et Mediazona comptent au moins 25 000 combattants russes morts depuis le début de la guerre. Les deux médias n'incluent dans leur recherche que les combattants tués dont ils peuvent prouver la mort avec certitude. C'est pourquoi ils indiquent que le nombre de personnes réellement tombées est nettement plus élevé. Le gouvernement ukrainien parle de près de 220 000 victimes russes, tandis que le gouvernement russe affirme que seuls 6000 combattants russes sont morts jusqu'à présent, rapporte la BBC.

Les soldats non formés professionnellement et qui meurent le plus fréquemment actuellement sont utilisés comme des «troupes jetables», explique Jack Watling, expert au Royal United Service Institute (RUSI) britannique, à la BBC. Ils sont censés éreinter les forces ukrainiennes et repérer les positions de l'artillerie ukrainienne en vue d'attaques ultérieures.

«Ils sont envoyés à la guerre avec l'idée qu'ils vont mourir» Jack Watling

La Russie n'a utilisé des soldats formés que pour mener des attaques lorsque les conditions leur étaient favorables.

(Traduit de l'allemand par Nicolas Varin)

