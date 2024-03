«Opération Poisson rouge»: comment la CIA forme des espions ukrainiens

Avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a deux ans, les services secrets des Etats-Unis et ceux de Kiev ont commencé à coopérer. Leur objectif commun: espionner la Russie.

Charlotta Siemer / t-online

L'Ukraine est désormais l'un des principaux alliés des Etats-Unis en matière de renseignement sur le Kremlin. Leur partenariat s'est développé depuis une décennie, et la CIA a mis en place un réseau de bases d'espionnage en Ukraine. C'est ce qu'écrit le New York Times. Des journalistes ont pu visiter le centre de commandement caché dans la forêt.

Le quotidien new-yorkais décrit:

«Le bunker souterrain, construit dans les mois qui ont suivi l'invasion russe pour remplacer le centre de commandement détruit, est un point névralgique secret de l'armée ukrainienne».

Des équipes de soldats ukrainiens y suivraient les satellites espions russes et écouteraient entre autres les conversations entre les commandants ennemis. La base serait entièrement financée par l'agence de renseignement américaine, et une partie de l'équipement proviendrait également de cette dernière.

Les officiers y sont protégés par des mesures de sécurité spéciales. Un système allemand de défense anti-aérienne repousse les attaques russes, et un système de filtrage de l'air protège des armes chimiques. En outre, un système électrique spécial serait mis en place en cas de panne d'électricité.

60 milliards de dollars bloqués

Dans ce centre, la CIA forme et soutient des espions ukrainiens opérant entre autres en Russie, en Europe et à Cuba. En 2016 environ, deux ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, l'agence de renseignement aurait commencé à former un commando d'élite ukrainien. Selon l'article, l'unité 2245 s'est emparée de drones et d'équipements de communication russes afin que les techniciens de la CIA puissent comprendre leur fonctionnement et casser le système de cryptage de Moscou.

Avec la guerre en Ukraine qui dure depuis deux ans, le réseau de renseignement est actuellement plus important que jamais. La Russie passe à l'offensive et l'Ukraine dépend davantage du sabotage et des attaques à longue portée, qui nécessitent des espions loin derrière les lignes ennemies, comme l'écrit le New York Times.

Mais si les républicains de la Chambre des représentants américaine mettent effectivement fin au financement militaire pour l'Ukraine, la CIA devra peut-être mettre en pause son travail contre la Russie. Le paquet d'un montant de près de 60 milliards de dollars (environ 55 milliards d'euros) a déjà passé le cap du Sénat américain, mais il est bloqué par les républicains à la Chambre des représentants.

«Opération Poisson rouge»

Le partenariat entre les services secrets a débuté en 2014, lorsque le gouvernement ukrainien favorable au Kremlin a été destitué. Le chef des services secrets ukrainiens de l'époque, Valentyn Nalyvaïtchenko, aurait demandé à la CIA une collaboration.

Outre la base en Ukraine, la CIA a également supervisé un programme de formation qui s'est déroulé dans deux villes européennes. Ce programme, baptisé «Opération Poisson rouge», aurait appris aux agents des services secrets ukrainiens à prendre de fausses identités convaincantes et à obtenir des secrets de la Russie et d'autres pays.

«L'engagement des Etats-Unis se poursuivra»

Les officiers ukrainiens qui y ont été formés ont ensuite été déployés dans douze bases avancées nouvellement créées le long de la frontière russe. Elles existent encore aujourd'hui. Depuis chaque base, les officiers ukrainiens disposent d'un réseau d'agents qui collectent des informations au sein de la Russie, selon le New York Times.

Entre-temps, deux autres bases secrètes auraient été construites. Selon un général ukrainien, les services secrets du pays collectent actuellement plus d'informations que jamais auparavant dans la guerre et en partagent une grande partie avec la CIA.

Le partenariat se poursuivra-t-il sous cette forme si les républicains bloquent le paquet de milliards à la Chambre des représentants? Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à se le demander. En référence à une visite de William Burns, directeur de la CIA, la semaine dernière, le New York Times cite toutefois un fonctionnaire de la CIA:

«Nous avons fait preuve d'un engagement clair envers l'Ukraine pendant de nombreuses années, et cette visite a été un nouveau signal fort que l'engagement des Etats-Unis se poursuivra».

Traduit et adapté par Tanja Maeder