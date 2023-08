La livraison de 61 avions F-16, une bénédiction pour l'Ukraine

Brandissant pancartes sur lesquels on pouvait lire «Liberté pour les prisonniers politiques», «Pour Navalny, contre la répression» et «Russie, sort de l'Ukraine», quelques dizaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade de Russie à Varsovie, tandis que d'autres ont manifesté à Bruxelles, Prague, Londres ou encore Tallinn. (ats/jch)

Des cours de langue pour favoriser l'utilisation des appareils par les pilotes sont en cours , a rappelé le premier ministre néerlandais, ajoutant vouloir commencer «le plus tôt possible» l'entraînement militaire au Danemark, qui sera ensuite transféré en Roumanie .

Cette formation, par une coalition de onze pays, a commencé et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d'ici le début 2024.

Les Etats-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés.

«C'est absolument historique, puissant et motivant pour nous. Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine» , lui a répondu le dirigeant ukrainien.

Quelques heures plus tôt, le dirigeant se trouvait sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven pour une visite surprise au cours de laquelle Mark Rutte a officialisé la livraison d'avions de combats F-16 à l'Ukraine.

«Il s'agit d'un soutien très puissant pour nous» , a dit le Volodomyr Zelensky lors de la même conférence de presse, soulignant que la formation des pilotes et des ingénieurs ukrainiens avait déjà commencé au Danemark.

Ces avions seront livrés progressivement à Kiev: six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, a précisé la cheffe du gouvernement.

Un an dans un bunker: la vie (presque) normale d'une famille ukrainienne

«Nous savons que vous avez besoin de plus (d'équipements militaires, ndlr) et c'est (...) pourquoi nous allons faire don de 19 avions de combat F-16 à l'Ukraine»

Ils ont, pendant cette visite, examiné des F-16 et fait le point sur le début de la formation des pilotes ukrainiens, a précisé le cabinet de la Première ministre danoise, Mette Frederiksen:

Le dirigeant ukrainien a été accueilli dans l'après-midi par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen.

Ces 42 avions s'ajoutent aux 19 annoncés par le Danemark. Ce dernier et les Pays-Bas, qui ont accueilli le président ukrainien lors de visites surprise, se sont engagés à livrer des F-16 à Kiev une fois les pilotes ukrainiens formés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche soir la décision «historique» des Pays-Bas et du Danemark de livrer à l'Ukraine un total de 61 avions de combat américains F-16. Ces décisions interviennent deux jours après le feu vert américain sur le sujet.

