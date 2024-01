Crash d'avion russe: comment le Kremlin crée sa propre version

La Russie a perdu un avion de transport dans la zone frontalière avec l'Ukraine mercredi. De nombreuses questions restent en suspens. Mais le Kremlin a rapidement construit sa propre version des faits.

Paul Flückiger, Varsovie / ch media

Plus de «International»

La colonne de feu de l'accident d'avion dépasse en hauteur le clocher de l'église. La neige fond dans les rues du village et une femme crie. Il est près de onze heures du matin, heure suisse, et l'armée russe vient de perdre un gros avion de transport dans le district de Korotcha, un peu à l'est de la ville de Belgorod, à une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.

Les images du crash 👇 Vidéo: twitter

Dans un premier temps et se référant au gouverneur local en charge, Moscou a évoqué le crash inexpliqué d'un avion de transport militaire de type Iliouchine IL-76, dont les 74 occupants auraient été tués. Soixante-cinq d'entre eux étaient des Ukrainiens, des prisonniers de guerre qui auraient dû être échangés dans l'après-midi. Le site de l'accident, en périphérie d'un hameau, a été bouclé et fait l'objet d'une enquête.

Image: watson

Quelques minutes plus tard, le ministère des Affaires étrangères russe parle désormais d'un «acte terroriste barbare». Les Ukrainiens ont abattu l'avion, dit-on désormais à l'agence de presse semi-officielle Tass. Le député russe à la Douma Andreï Kartapolov, président du comité de défense, veut savoir qu'il s'agissait de trois Patriots américains ou de trois missiles Iris-T développés par l'Allemagne.

Un Iliouchine IL-76. Image: imago

Le Kremlin a ensuite à nouveau revu sa version des faits, affirmant que les radars auraient détecté deux missiles à proximité du transporteur. Un court enregistrement vidéo laisse supposer qu'ils n'ont pas touché ce dernier, car l'explosion n'a lieu qu'au moment de l'impact au sol, sur l'un des champs gelés.

L'Ukraine ne dit pas qu'elle n'a rien fait

Au sein de l'armée ukrainienne, on a déclaré avoir eu «une influence sur le crash de l'IL-76». Celui-ci aurait transporté un nombre inconnu de missiles S-300. Mercredi soir, l'état-major ukrainien a ajouté que l'intensification des tirs enregistrée en direction de Kharkiv était étroitement liée au trafic aérien militaire russe à l'aéroport de Belgorod.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Après le bombardement de l'ancienne mégapole ukrainienne lundi, dix civils tués avaient été retirés des décombres mardi soir. L'état-major a assuré hier que depuis le matin:

«L'armée de l'air met tout en œuvre pour détruire cette ligne de ravitaillement»

Un transfert de prisonniers, vraiment?



Jusqu'à mercredi soir, Kiev est également parvenu à réfuter l'affirmation russe selon laquelle les victimes du crash de l'IL-76 étaient avant tout des prisonniers de guerre ukrainiens. Une liste de 65 prisonniers de guerre ukrainiens présentée par la propagandiste de Poutine, Margarita Simonian, sur Russia Today contenait le nom d'au moins un sniper déjà échangé début janvier et qui avait été fait prisonnier par la Russie en avril 2022 à Marioupol. Et justement, le sniper ukrainien en question a commenté:

«Voilà les chiffres du ministère russe de la Défense: 65 prisonniers de guerre, 6 membres d'équipage et 3 gardes – c'est n'importe quoi»

Lorsqu'il avait été échangé il y a 20 jours, 20 policiers militaires gardaient les 50 prisonniers, énumère-t-il. «Attention, nous savons exactement comment la Russie manipule et comment elle veut créer des tensions sociales sur le dos des prisonniers de guerre», a averti, à Kiev, Dmytro Lubinets, le responsable des droits humains chargé de l'échange de prisonniers de guerre.

Pas de demande pour un vol sûr

Le service de renseignement militaire ukrainien a fait remarquer, mercredi soir, que, contrairement à d'habitude, Belgorod n'avait reçu aucune demande de créneau sûr pour l'espace aérien.

«Cela pourrait indiquer que la Russie a volontairement mis en danger la vie et la sécurité des prisonniers»

La Russie a prétexté le crash de son IL-76 pour annuler l'échange d'environ 192 prisonniers prévu mercredi. Après avoir été suspendu durant plus de six mois, il était enfin de nouveau à l'ordre du jour. Il reste quelque 3000 prisonniers de guerre des deux côtés.

Traduit et adapté par Valentine Zenker