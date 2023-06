Les Russes ne feront pas de fleur aux soldats ukrainiens sur chemin de la mer d'Azov. Keystone

Kiev a 3 fois plus de soldats que Moscou, mais les Russes ont une parade

Les Ukrainiens progressent lentement mais sûrement dans leur contre-offensive. Mais au rythme actuel, il leur faudra encore de nombreux mois avant d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Le Kremlin fait tout pour résister.

Kurt Pelda / ch media

Plus de «International»

Plus la contre-offensive ukrainienne dure, plus les plans du commandement militaire de Kiev sont faciles à interpréter. Au lieu de mener une grande offensive principale, les Ukrainiens attaquent les positions russes avec des effectifs limités à au moins quatre endroits. L'objectif est manifestement de forcer les Russes à disperser leurs forces et à utiliser leurs réserves.

Les forces armées ukrainiennes recrutent continuellement des soldats depuis environ quinze mois, alors que la Russie n'a toujours pas décrété la mobilisation générale. En conséquence, on estime que Kiev a un million d'hommes et de femmes sous les drapeaux.

Cela représente probablement trois à quatre fois plus de soldats que l'ensemble du corps d'invasion russe en Ukraine. Ce rapport de force est accentué par la disparition attendue d'une partie du groupe de mercenaires Wagner après l'échec de leur révolte contre Moscou.

600 jours jusqu'à la victoire intermédiaire?

Pour l'instant, les Ukrainiens peuvent donc encore se permettre d'attaquer en de nombreux endroits - à Bakhmout, à l'est ainsi qu'à Rivnopil et Robotine sur le front sud. En revanche, les Russes doivent déplacer des réserves d'un endroit à l'autre afin d'éviter les percées.

En ce sens, ils profitent du fait qu'ils ont pu développer de très bonnes positions au sud pendant les longs mois d'hiver et les sécuriser avec d'immenses champs de mines. En outre, ils disposent toujours de beaucoup plus de canons d'artillerie que les Ukrainiens.

Le président Zelensky a félicité ses soldats pour les progrès qu'ils réalisent sur tous les fronts et leur progression. En outre, les Ukrainiens ont repris pour la première fois dans le sud-est un petit bout de terrain qui était occupé depuis 2014 par les Russes dans le Donbass – un succès partiel essentiellement symbolique.

Le calcul approximatif suivant donne une idée des ordres de grandeur: au cours des 24 jours qui ont suivi le début de l'offensive terrestre dans le sud, les troupes de Zelensky y ont reconquis environ 80 kilomètres carrés. La distance jusqu'à la côte est d'environ 100 kilomètres. Si les Ukrainiens veulent – de manière purement hypothétique – ouvrir une brèche de 20 kilomètres de large jusqu'à la mer d'Azov, cela prendrait 600 jours au rythme actuel de l'avancée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec ses commandants sur la ligne de front. Keystone

Ajustements dans la tactique d'attaque

Les Ukrainiens ont compris qu'un char de combat équipé de dispositifs de déminage peut certes s'engager dans un champ de mines, mais que ce véhicule et les véhicules de combat d'infanterie qui le suivent dans le couloir déminé sont une cible facile pour les missiles antichars tirés depuis le sol ou par des hélicoptères de combat. L'artillerie russe se charge ensuite du reste.

La troupes ukrainiennes gardent l'oeil ouvert pour mener à bien leur contre-offensive.

Ces dernières semaines, les Ukrainiens ont donc adapté leur tactique. Ils n'essaient plus seulement de s'approcher des positions russes avec des chars de déminage, mais font également des brèches dans les champs de mines russes avec des serpentins de mines. Les précieux chars de combat occidentaux ont désormais plutôt un rôle de soutien et constituent plus rarement le fer de lance lors d'une attaque à travers les champs de mines. Les Ukrainiens attaquent souvent la nuit, car ils possèdent plus d'appareils de vision nocturne que les Russes et de meilleure qualité.

Pour en savoir plus 👇 La nuit favorise l’Ukraine de Theresa Crysmann

Les troupes ukrainiennes semblent également s'être améliorées en matière de défense antiaérienne à proximité du front et préparent efficacement leurs attaques avec de l'artillerie.

Parallèlement, elles tirent des missiles de croisière sur des cibles logistiques situées loin derrière le front, comme le pont de Tchonhar qui relie la péninsule de Crimée au continent, au sud du lac de barrage de Nova Kakhovka, désormais asséché. Cette liaison est une ligne de ravitaillement extrêmement importante pour les Russes sur le front sud.

Les lignes de ravitaillement russes menacées

Les Ukrainiens tentent systématiquement de détruire les ponts, les lignes de chemin de fer, les dépôts de munitions et les postes de commandement à l'aide de missiles guidés, de bombes planantes et d'activités partisanes – dans l'espoir que les soldats russes du front finissent par manquer de ravitaillement.

Cette approche a déjà été couronnée de succès l'automne dernier à Kherson, sauf que cette fois-ci, il s'agit de beaucoup plus que de deux ou trois grands passages fluviaux. Il n'est pas certain que le compte soit bon, d'autant plus que les troupes russes remplacent (souvent et rapidement) les passages détruits par des ponts.

La situation initiale est quelque peu différente à Bakhmout, où les Ukrainiens ont enregistré quelques succès. Ils y attaquent des positions qui ont été construites par les mercenaires de Wagner et qui sont désormais défendues par des soldats ordinaires.

Des soldats de l'armée ukrainienne. Facebook

Comme le laissent entendre les déclarations du commandement de l'armée à Kiev, l'objectif premier n'est pas de conquérir la ville de Bakhmout, mais de l'isoler par des attaques de flanc et de l'encercler à la fin. Mais là aussi, le chemin à parcourir est encore long.

L'ampleur réelle des pertes ukrainiennes – tenue secrète – et la rapidité avec laquelle Kiev recevra des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie supplémentaires, ainsi que des systèmes d'artillerie et de défense antiaérienne, seront décisives pour la poursuite de l'offensive dans son ensemble.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder