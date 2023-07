L'Ukraine utilise ces femmes pour piéger les soldats de Poutine

L'intelligence artificielle peut rendre de sacrés services en temps de guerre. Kiev s'en sert pour espionner la Russie.

Anna-Lena Janzen

L'Ukraine utilise l'intelligence artificielle (IA) afin d'obtenir des informations militaires sensibles concernant la Russie. Pour ce faire, Kiev a fait appel à «Molfar», une entreprise ukrainienne qui se sert l'IA pour générer de faux profils de femmes sur des applications de rencontre. L'objectif? Attirer les soldats russes. C'est ce que rapporte, entre autres, le Times britannique, le but de ce «piège à miel» est que ces dernières flirtent avec des soldats «si désespérés» que cela les inciterait à divulguer de précieuses informations sur la guerre.

Les recrues russes inexpérimentées sont principalement dupées grâce à des images de femmes générées par l'IA. Par la suite, en discutant avec elles, ces hommes révèlent, sans même s'en rendre compte, des informations sur leurs tâches, leur lieu de service et leurs expériences au cœur du front.

Par le passé, plusieurs d'entre eux auraient également déjà parlé du nombre de troupes, de l'équipement militaire, du succès des attaques et des problèmes logistiques au sein de l'armée russe.

Et tromper ces soldats s'avère plutôt aisé. Les images créées par l'IA sont en effet à peine reconnaissables. C'est ce que montrent les exemples de personnes qui s'essaient à cette technologie et postent les résultats sur les réseaux sociaux. Grâce au programme Midjourney par exemple, un utilisateur a partagé plusieurs images de femmes se rendant à une fête. Un résultat qu'il a qualifié de «délirant», à un tel point qu'il a dû prévenir ses abonnés qu'il s'agissait bien de fausses personnes:

«Ce ne sont pas de vraies photos et aucune des personnes dans les images n'existe»

«Ils tuent mon peuple»

Le Times a publié des extraits de discussions en ligne entre des soldats et des employés de l'entreprise qui se faisaient passer pour des femmes sur des sites de rencontre. Une recrue a notamment écrit:

«Il faut que tu sois conduite à Moscou le plus vite possible. Je ne veux pas attendre aussi longtemps pour coucher avec toi»

Une employée de Molfar du nom d'«Angelina» a alors tenté de maintenir la conversation: «Mais comment peut-on débuter une relation décente et fidèle avec une fille, si l'on n'attend pas qu'elle soit prête pour l'étape suivante?» Le soldat a alors répondu: «Viens et on en discutera».

La majorité des collaboratrices de l'organisation ont cependant déclaré ne pas entretenir de discussion avec des soldats «en manque» de relations sexuelles. Elles expliquent par ailleurs ne pas se sentir coupables de cette tromperie.

«Ils viennent dans mon pays avec l'intention de tuer mon peuple» Angelina Times

Angelina ajoute que son frère est mort sur le champ de bataille au début de la guerre tandis que son père sert actuellement au combat.

L'IA est utile dans d'autres situations

L'Ukraine utilise également l'intelligence artificielle pour analyser les images satellites et évaluer les dégâts sur le champ de bataille. Les logiciels de reconnaissance faciale basés sur l'IA aident aussi le pays à identifier les soldats tombés au combat et à lutter contre les fausses informations.

Molfar est une association internationale composée de 60 analystes et de plus de 200 bénévoles. Ses membres s'efforcent d'identifier les criminels de guerre, de réfuter la propagande russe et d'archiver les événements de guerre. Il s'agit de tâches importantes qui contribuent de manière décisive à la prise de conscience des atrocités commises pendant la guerre et de l'importance de la vérité et de la transparence dans les reportages.

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)