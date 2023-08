Les saboteurs ukrainiens opèrent apparemment depuis la Russie

Des Ukrainiens se sont infiltrés au cœur de la Russie: voici leur mission

De plus en plus d'attaques de drones ukrainiens touchent des cibles en Russie. Il semblerait qu'un groupe de saboteurs ukrainiens opérants sur le territoire ennemi soit également à l'origine de ces attaques.

Depuis près d'un an et demi, l'Ukraine se défend contre la Russie, au prix de lourdes pertes et de tout ce qu'elle a à sa disposition. Mais plus la guerre dure, plus elle s'étend au territoire de Vladimir Poutine.

A l'approche de la fête de l'indépendance ukrainienne, le 24 août, l'armée ukrainienne a intensifié sa campagne de drones contre des cibles en Russie. Outre des attaques contre la capitale russe, les Ukrainiens ont également réussi à porter un coup sensible à des cibles situées profondément dans l'arrière-pays russe.

Un Tu-22M3. Keystone

Samedi, un bombardier stratégique russe Tu-22M3 a été détruit sur l'aéroport militaire de Soltsy-2 dans la région de Novgorod et deux autres ont été endommagés sur le terrain d'aviation de Shaikowka au sud-ouest de Moscou.

Les Tu-22 sont fréquemment utilisés par l'armée russe pour ses attaques contre les villes ukrainiennes. Le bombardier supersonique capable de transporter des armes nucléaires porte le code Otan Backfire et peut transporter jusqu'à 24 tonnes d'armes lourdes. D'après les informations ukrainiennes, les Tu-22 russes tirent régulièrement des missiles de croisière imprécis de type Ch-22 Burja sur des cibles civiles en Ukraine. Kiev parle d'attaques terroristes.

Une deuxième photo de l'attaque publiée par le ministère ukrainien de la Défense. Image: telegram

Selon l'Ukraine, plusieurs de ces bombardiers ont été mis hors de combat. Ce qui est remarquable dans l'attaque de drones de samedi, c'est l'énorme distance d'environ 700 kilomètres entre la frontière ukrainienne et la base aérienne de Soltsy: en effet, d'après les médias ukrainiens, un drone quadricoptère ordinaire, doté de quatre hélices et d'une portée relativement faible, aurait été utilisé pour l'attaque. D'où vient donc le drone qui a réduit en cendres les bombardiers nucléaires russes? Apparemment, du territoire russe lui-même.

Saboteurs ukrainiens

Les informations de T-online indiquent que le drone n'aurait pas décollé d'Ukraine, mais de Russie. Selon le représentant du service de renseignement militaire ukrainien (HUR), Andrij Tschernjak, un «groupe opérant en Russie centrale» serait responsable des attaques de drones sur les aéroports de Soltsy et de Shaikowka.

Il s'agirait d'un groupe de saboteurs ukrainiens qui se seraient rendus en un lieu précis en Russie, auraient lancé les drones et se seraient retirés dans leur base, dans un lieu inconnu, une fois l'opération terminée. Les médias ukrainiens avaient rapporté que le HUR avait reconnu son implication dans les attaques.

Un soldat ukrainien lance un drone près de Vouhledar. Image: evgeny maloletka

Le récit de Tchernyak pourrait expliquer pourquoi un drone relativement petit a pu transporter ses explosifs aussi profondément dans l'arrière-pays russe. Tchernyak n'a pas voulu commenter si le groupe était retourné en Ukraine après l'attaque ou s'il était resté en Russie et s'il prévoyait d'autres opérations.

Mais il est clair que «toutes les attaques contre des installations militaires en Russie sont une conséquence directe de l'invasion russe sur le territoire de l'Ukraine», a déclaré l'officier de renseignement.

Les Russes cachent leurs bombardiers

L'armée russe semble s'attendre à de nouvelles attaques: comme le montrent des images satellites diffusées sur les médias sociaux, les Russes ont apparemment retiré leurs bombardiers stratégiques de l'aérodrome de Soltsy. Les images prouvent que depuis le 21 août au moins, plus aucun des avions ne se trouve à sa place initiale. Le 19 août, les premières photos du Tu-22 détruit étaient apparues.

L'endroit où les bombardiers à long rayon d'action seront garés n'est pas clair. Une possibilité serait l'aérodrome d'Olenya dans le nord de la Russie, non loin de la frontière finlandaise.

Reste à savoir s'ils y seront en sécurité. A l'avenir, l'Ukraine pourrait recourir à d'autres systèmes de drones pour mener des attaques en profondeur dans l'arrière-pays russe: le fabricant d'armes ukrainien Ukroboronprom a annoncé en juin un test réussi avec un drone capable de voler jusqu'à 1000 kilomètres. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année.

