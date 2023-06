Alexeï Navalny, le principal opposant russe, est en prison. Image: EPA

Alexeï Navalny a reçu le pire des cadeaux d'anniversaire

Le nouveau procès d'Alexeï Navalny s'ouvre ces jours-ci. Le week-end dernier, des manifestations de soutien ont été organisées pour son 47e anniversaire.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Le 4 juin, Alexeï Navalny, le principal opposant russe, a passé son 47e anniversaire derrière les barreaux. Le troisième qu'il fête en prison. Mais cette année, la direction de l'établissement pénitentiaire a décidé d'innover en plaçant Navalny en isolement, un lieu réservé aux détenus particulièrement dangereux.

Dans une cellule de ce genre, les conditions sont inhumaines. On souffre de la faim et du manque de sommeil, car la lumière est allumée 24 heures sur 24. Il fait toujours trop froid ou trop chaud dans la cellule et il n'y a pas de draps. Les autorités pénitentiaires trouvent différentes raisons pour envoyer Alexeï Navalny dans cette cellule individuelle. Par exemple, parce qu'il a refusé de nettoyer la clôture ou parce que l'opposant s'est lavé le visage avant l'heure prévue.

Alexeï Navalny a passé plus de 180 jours dans ces conditions, ce qui a fortement affecté son état de santé: douleurs dorsales, fièvre, et sa vue aurait même baissé.



Le jour de son anniversaire, il a fait passer un message sur Twitter:​

«J'aurais préféré prendre le petit déjeuner avec ma famille, recevoir des bisous sur la joue de mes enfants, ouvrir les cadeaux, plutôt que de me réveiller dans cette niche. Un jour viendra où l'on ne risquera plus sa vie en disant la vérité et en défendant la justice en Russie.»

L'opposant est encore devant le tribunal

Le nouveau procès d'Alexeï Navalny s'ouvrira dans les prochains jours. Il est accusé:

D'incitation à l'extrémisme.

De financer l'extrémisme.

D'inciter des mineurs à commettre des actes dangereux.

De réhabiliter le nazisme

L'opposant risque jusqu'à 30 ans de prison. Les audiences se déroulent directement dans la colonie pénitentiaire de la région où l'homme politique est détenu.

Le week-end dernier, l'équipe de Navalny, dont la plupart des membres se trouvent en exil, a organisé des manifestations en sa faveur. Une première depuis le début de la guerre. Les partisans de Navalny sont également descendus dans la rue à Zurich. Plusieurs dizaines de personnes ont participé à la manifestation. Elles portaient des pancartes ainsi qu'un drapeau ukrainien et un drapeau blanc-bleu-blanc, le symbole d'une Russie libre.

Sur la place Pouchkine, à Moscou, la police a immédiatement arrêté plus de 20 personnes qui portaient des pancartes avec le nom de Navalny. Une habitante de la ville de Barnaul, qui soutenait Navalny, a été arrêtée uniquement parce qu'elle se promenait avec un ballon. Selon le projet de défense des droits de l'homme OVD-Info, plus de 100 partisans de Navalny ont été arrêtés en Russie le 4 juin.



Le camp de l'opposant se dit satisfait des résultats sur Telegram:​

«Toute action vaut mieux que pas d'action du tout». Navalny a également remercié tous ceux qui l'ont soutenu: «Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que cette obscurité passera, que nous gagnerons, que la Russie sera un pays paisible, lumineux, heureux!»

«Ils connaissaient les risques»

Alexeï Schwarz, un ancien coordinateur de l'équipe de Navalny de la ville de Kurgan, qui vit désormais en Allemagne, a lancé:

«Vu le fonctionnement brutal de l'appareil répressif russe, ce sont vraiment les plus fidèles partisans d'Alexeï Navalny qui sont descendus dans la rue. Ils savaient qu'ils seraient punis. En Russie, toute forme d'engagement dans la société civile est aujourd'hui punissable.»

Entre-temps, une nouvelle génération de manifestants est en train de naître en Russie, car de nombreux anciens activistes vivent depuis longtemps à l'étranger. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, près de 500 000 Russes ont quitté leur pays en 2022. De nombreux militants politiques ont fui par crainte de représailles judiciaires.

Alexeï Schwarz affirme que toute forme de protestation pacifique est aujourd'hui impossible dans le pays de Vladimir Poutine:

«Les autorités interdisent les manifestations. Je suppose que les fonctionnaires ne peuvent autoriser que des rassemblements de soutien aux soldats russes qui bombardent l'Ukraine.»

Pour qu'une manifestation soit réussie, il ne suffit pas de l'annoncer, il faut aussi sentir le degré d'indignation de la population, explique Alexeï Schwarz. «Quand Navalny est revenu en Russie début 2021, les gens espéraient un changement, c'était un grand événement pour tout le monde. C'est pourquoi les rassemblements de l'hiver 2021 étaient si importants.»

Alexeï Navalny reste un symbole de courage pour l'opposition russe. Presque tous les opposants importants de Russie sont soit derrière les barreaux, soit en procès: a été condamné en avril à 25 ans de prison; Ilia Iachine,

Le 14 juin, un tribunal rendra son verdict contre Lilia Tchanysheva, une partisane de Navalny, accusée d'avoir fondé une communauté extrémiste. Evgueni Roïzman, un politicien d'opposition et ancien maire d'Iekaterinbourg, a récemment échappé miraculeusement à une peine de prison pour insulte à l'armée. Le tribunal ne l'a condamné «qu'à» une amende.