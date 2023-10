Pourquoi les Russes mettent le paquet contre une petite ville ukrainienne

Alors que le monde se tourne vers Israël, la Russie lance une offensive massive en Ukraine. Les combats dans la région d'Avdiïvka sont aussi intenses que stratégiques.

Les Russes avaient déjà attaqué Avdiïvka au printemps 2023. Ici, une image de la ville datant du mois d'août. Image: keystone/watson

Christoph Cöln / t-online

Un article de

La décision n’a pas complètement surpris. L’armée russe rassemblait depuis plusieurs semaines de plus en plus de troupes dans l’est de l’Ukraine et elle avait transféré des unités de combat d’élite dans la région.

Il y a trois jours, Moscou a lancé l'une des plus grandes offensives depuis des mois près de la petite ville d'Avdiïvka. La cité est considérée comme l’une des places les plus fortifiées de la ligne de front de l’oblast de Donetsk, et un centre stratégiquement important.

Des actions offensives russes en Ukraine étaient à prévoir après la vague de terreur du Hamas au Moyen-Orient. Vladimir Poutine saisit apparemment la balle au bond alors que non seulement la communauté internationale mais aussi l'opinion publique mondiale a détourné les yeux de l'Ukraine vers Israël. Un mouvement qui ne doit pas gêner le pensionnaire du Kremlin.

L'attaque russe sur Avdiïvka a surpris certains observateurs militaires. Les troupes moscovites devaient craindre une forte résistance dans leur tentative d'encercler la ville, qui compte environ 32 000 habitants, et de couper les lignes de ravitaillement de l'ennemi.

Image: watson

Une bataille intense et meurtière

Citant des sources ukrainiennes, le magazine Newsweek rapporte par exemple que l'armée de Poutine a perdu 990 soldats, 42 chars et 32 systèmes d'artillerie depuis mardi.

Mais la défense ukrainienne a également subi de lourdes pertes. Selon les observateurs militaires, jusqu'à 180 soldats auraient péri et plusieurs véhicules et systèmes d'artillerie auraient été détruits rien que jeudi. Mais comme toujours dans cette guerre, difficile de vérifier les informations de manière indépendante.

Ce qui est sûr, c'est que depuis mardi matin, autour d'Avdiïvka, les sont combats intenses et meurtriers. La situation sur le front du Donbass est déjà jugée critique par certains experts pro-ukrainiens.

«Les dimensions de cette bataille sont énormes», a écrit Anton Gerashenko sur X. Il est conseiller auprès du ministère ukrainien de l’Intérieur et est considéré comme une voix importante dans la communication de l’Etat ukrainien.

Il dit tout haut ce que les autorités pensent tout bas, par peur de divulguer des information sensibles. Et l’offensive russe à Avdiïka est justement militairement très sensible pour l’Ukraine.



Les dirigeants de Kiev devaient désormais l’admettre. «Avdiïvka. Nous défendons notre territoire par tous les moyens», a écrit jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram. Cela ressemblait presque à un cri de ralliement.

«C’est le courage et la cohésion de l’Ukraine qui détermineront la façon dont cette guerre se terminera» Volodymyr Zelensky

La défense ukrainienne est en situation critique

Vitaly Barabash, chef de l'administration de la ville d'Avdiïvka, a qualifié les avancées russes de «plus grande offensive dans notre région depuis le début de la guerre». Des roquettes se sont abattues et ont blessé de nombreuses personnes, dont certaines gisent encore sous les décombres. L’armée russe «se précipite dans toutes les directions possibles – de dix à douze directions en même temps, toujours soutenue par l’armée de l’air».

Alors que l'état-major ukrainien rapporte que ces attaques et sept autres offensives contre les villes voisines ont été repoussées, les blogueurs militaires russes parlent, eux, de nouveaux gains de territoire par leurs propres troupes. Toutefois, l’Institut américain d’études sur la guerre (ISW) estime ces gains à seulement 4,5 kilomètres carrés. En outre, les forces armées de Moscou se sont déplacées à moins de 3,3 kilomètres des lignes de communication ukrainiennes.

Le rapport de l'état-major sur les frappes aériennes russes dans la région montre clairement la situation critique de la défense ukrainienne: au cours des derniers mois, Moscou n'a utilisé ses avions que sporadiquement, notamment parce que la défense aérienne du camp adverse avait sérieusement diminué les capacités de la force aérienne russe.

Mais désormais, outre Avdiïvka, les villes de Novokalinove, Keramik et Stepove, au nord-ouest, ont également été bombardées.

L'armée russe apprend de ses erreurs stratégiques

De plus, des images circulant sur les réseaux sociaux prouveraient que l’armée russe utilise également le TOS-1A Buratino. Ces lance-roquettes multiples sont considérés comme une arme redoutée. Ils peuvent tirer des bombes thermobariques qui ont un effet dévastateur. Certains experts militaires assimilent leur pouvoir destructeur à celui des armes nucléaires tactiques. Néanmoins, Kiev indique qu’elle a jusqu’à présent réussi à repousser ce type d'attaques.

L’offensive russe est pour le moins risquée car Avdiïvka est considérée comme bien fortifiée. Les forces armées ukrainiennes y ont massivement rassemblé des troupes bien entraînées.

Cependant, comme l'analyse l'ISW, l'attaque vise, entre autres, à mettre en avant une qualité pour laquelle l'armée russe n'était pas forcément connue jusqu'à présent: sa capacité d'adaptation. Les commandants militaires de Poutine veulent prouver qu'ils ont tiré les leçons des erreurs de stratégie militaire des derniers mois.

Selon des blogueurs militaires russes, les commandants participant à la bataille d'Avdiïvka ont fait état de progrès dans les tirs d'artillerie, la guerre électronique, la reconnaissance aérienne et, surtout, dans la communication entre les troupes individuelles. Ces améliorations sont la conséquence des défaites subies récemment sur le front sud, autour de Robotyne. Là, l’Ukraine avait réussi à surmonter partiellement les lignes de défense russes fortifiées et à reconquérir du territoire.

Qui sont ceux qui attaquent?

Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que les forces armées russes impliquées dans la bataille d'Avdiïvka sont essentiellement constituées du premier corps d'armée de la République populaire de Donetsk (DNR).

Il est placé sous le commandement de l'armée russe régulière, mais s'est plusieurs fois distingué par le passé en raison d'un manque de discipline, de structures de commandement corrompues et d'une mauvaise gestion des combats. Comme le suggèrent les blogueurs militaires russes, les progrès réalisés jusqu'à présent par les soldats de la DNR visent à montrer que leur intégration dans les structures de l'armée régulière russe progresse.

Pourquoi attaque cette ville?

Il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles les Russes attaquent désormais Avdiïvka. D’une part, cela immobilise d’importantes troupes ukrainiennes. Celles-ci ne peuvent donc pas être utilisés sur le front sud, stratégique pour la contre-offensive. Et la pression sur les dirigeants militaires de Kiev s’accentue puisque l’attention se porte désormais sur une autre partie du front.

Cela ne plaira probablement pas aux Ukrainiens, car ils sont déjà sous pression pour agir. L'automne et ses averses torrentielles approche, et avec lui une limitation naturelle du champ d'action des troupes ukrainiennes dans la contre-offensive. (En savoir plus sur le phénomène Rasputiza ici.)

D’autre part, Avdiïvka se situe sur deux routes d’approvisionnement importantes, une ligne ferroviaire qui mène directement à Donetsk, la capitale régionale occupée par la Russie, et l’autoroute N20. L'autoroute relie les villes stratégiquement placées de Donetsk, Kostiantinivka, Kramatorsk et Sloviansk.

Avdiïvka, c'est également un territoire ukrainien qui s’étend profondément dans celui occupé par la Russie. Les Ukrainiens risquent donc d'être encerclés et éventuellement de perdre toute la partie du front entre Vodiane et Krasnohorivka.

Traduit et adapté par Valentine Zenker