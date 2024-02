Comment la Russie compte arrêter les Ukrainiens avec le «Train du Tsar»

Des soldats russes auraient construit un mur avec 2100 wagons de ce type (photo d'archive). Image: imago

Un mur d'acier: c'est ainsi que les soldats russes se protègent dans la région occupée de Donetsk. Leur bouclier, un train, est visible depuis l'espace.

Malte Bollmeier / t-online

Selon les experts du think tank américain Institute for the Study of War (ISW), l'armée russe utilise un train de marchandises de 30 kilomètres de long pour se défendre dans la région occupée de Donetsk. Le train dit «du tsar» se trouve entre les localités d'Olenivka et de Volnovakha, et aurait pour but de stopper les futures offensives de l'armée ukrainienne.

Les soldats russes sont parvenus a accrocher 2100 wagons de type marchandise pour former un train géant au cours des neuf derniers mois. C'est ce qu'indique l'ISW qui se réfère à rien de moins que des images satellite pour confirmer ses dires. Ces dernières, qui datent du 10 mai 2023 et des 6 et 10 février 2024, permettent de se rendre compte de l'évolution de la situation. Ce fameux «train du tsar» se trouve à six kilomètres du front et dans une zone qui était relativement calme lorsque son assemblage a débuté.

Images satellite du «Train du Tsar». Image: deepstatemap

Selon l'ISW, la Russie a conquis de petites portions de territoires dans la région. Le train pourrait servir à les sécuriser. Les raisons exactes de cette construction ne sont, toutefois, pas claires.

Selon le blogueur militaire ukrainien «Deep State», les soldats russes ont volé les wagons dans les territoires occupés. Il pourrait être extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne de déplacer ou de faire exploser la barrière métallique de 30 kilomètres de long.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder