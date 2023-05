Kadyrov a récupéré son cheval favori et se moque des espions ukrainiens

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

A la fin de son texte sur Telegram, Kadyrov se moque des services secrets ukrainiens et adresse un message aux autres oligarques sanctionnés:

«Compte tenu de sa valeur réelle et de son pedigree raffiné, ce sont des peanuts!»

Kadyrov n'avait plus qu'à racheter son étalon. «Et cela m'a coûté... Attention: 18 000 dollars!» En mars, c'était effectivement aussi à peu près la valeur à laquelle les autorités tchèques avaient estimé Zazou.

Réputé dans son domaine, l'étalon s'est donc retrouvé privé de compétition durant près de dix ans. Il serait désormais de retour auprès de son maître. Et Kadyrov raconte librement sur son canal Telegram qui est soi-disant responsable du vol. Selon lui, ce sont les services secrets ukrainiens qui ont volé le cheval afin de le lui échanger contre de l'argent.

Zazou aurait apparemment été volée en mars dans une écurie en République tchèque. Le cheval de course se trouvait là depuis 2014, car il faisait partie des biens de Kadyrov soumis à des sanctions de l'UE. Kadyrov avait été sanctionné en 2014 pour son soutien à Poutine lors de l'annexion de la Crimée, contraire au droit international.

Apparemment, l'ami de Poutine - également appelé le «limier de Poutine» - a retrouvé son Zazou. Comment? C'est ce qu'il explique sur Telegram, mettant du même coup en cause les services secrets ukrainiens.

«Vous vous souvenez du vol de Zazou, mon cheval, qui a subi les sanctions européennes en 2014, a été victime de mauvais traitements occidentaux et a été enfermé pendant des années dans l'une des écuries tchèques?»

